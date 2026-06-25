Al Bano și cei 3 Tenori Ieșeni, concert la final de stagiune, la Iași

Ateneul Național din Iași încheie stagiunea cu un eveniment muzical de amploare, organizat sub cerul verii, într-unul dintre cele mai frecventate spații publice ale orașului. Pe 4 iulie 2026, de la ora 20:00, publicul este invitat în Grădina Palas la un concert extraordinar care promite să transforme finalul de stagiune într-o seară memorabilă.

Evenimentul are acces liber și aduce în fața publicului artiști iubiți, voci puternice și momente muzicale construite în jurul emoției, eleganței și bucuriei de a fi împreună. Pentru Iași, concertul devine nu doar un final festiv de stagiune, ci și un reper cultural al începutului de iulie.

Al Bano, Laura Bretan și Jasmine Carrisi urcă pe scenă la Iași

Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii va fi apariția artistului italian Al Bano, una dintre vocile celebre ale muzicii internaționale. Alături de el vor urca pe scenă Jasmine Carrisi și Laura Bretan, tânăra soprană cunoscută pentru vocea sa spectaculoasă și pentru prezențele sale pe mari scene.

Invitații speciali vor completa atmosfera unei seri care mizează pe emoție, repertorii iubite și întâlnirea publicului ieșean cu artiști care au depășit granițele scenei locale. Concertul este gândit ca o celebrare a muzicii, dar și ca un dar oferit comunității la finalul unei stagiuni pline de aplauze.

Cei 3 Tenori Ieșeni, împreună pe scenă

Pe scenă vor urca și cei 3 Tenori Ieșeni — Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu — artiști care au devenit, în ultimii ani, un reper al evenimentelor muzicale elegante organizate la Iași. Prezența lor aduce concertului o notă locală puternică și consolidează legătura dintre Ateneul Național din Iași și publicul orașului.

Cei trei artiști vor fi parte dintr-un spectacol construit pentru o seară de vară, în care muzica clasică, interpretările vocale de impact și momentele cu rezonanță internațională se vor întâlni într-un format accesibil publicului larg.

Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta a doi dirijori

Seara va fi acompaniată de Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta dirijorilor Alterisio Paoletti și Marius-Mădălin Munteanu. Prezența orchestrei va da concertului dimensiunea unui eveniment simfonic amplu, în care vocile soliștilor vor fi susținute de o construcție muzicală rafinată.

Ateneul Național din Iași marchează astfel finalul stagiunii printr-un eveniment deschis publicului, într-un spațiu urban care, în serile de vară, devine una dintre cele mai vii scene ale orașului.