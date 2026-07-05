* unitatea medicală apare în situația plăților PNRR din ultima săptămână * banii sunt destinați investițiilor în sistemele informatice și infrastructura digitală a spitalului unității medicale

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași apare în situația plăților efectuate prin PNRR în săptămâna 29 iunie – 3 iulie 2026. Potrivit documentului, unitatea medicală a primit o plată totală de 53.550 lei, sumă formată din 45.000 lei finanțare eligibilă nerambursabilă și 8.550 lei TVA. Plata a fost făcută pe 2 iulie 2026.

Banii sunt alocați prin apelul I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. Contractul menționat în tabel este 1720/71/I3.3, iar cererea de transfer este CT1.

Banii merg către infrastructura digitală a spitalului

Suma virată către spital este o plată aferentă proiectului de digitalizare, nu o finanțare pentru echipamente medicale sau pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Pentru unitățile medicale mari, digitalizarea înseamnă sisteme informatice mai bine organizate, gestionarea mai rapidă a datelor și fluxuri administrative mai clare. În cazul Spitalului Oblu, o unitate de urgență cu activitate intensă, investițiile în infrastructura digitală sunt parte din procesul de modernizare finanțat prin PNRR.

Peste 28,4 milioane lei plătite într-o săptămână

La nivel național, situația plăților PNRR pentru perioada 29 iunie – 3 iulie 2026 indică un total de 28.433.124,62 lei virați către beneficiari. Din această sumă, 23.750.623,26 lei reprezintă finanțare eligibilă nerambursabilă, iar 4.682.501,36 lei reprezintă TVA.

Plățile au vizat mai multe investiții din sănătate, inclusiv digitalizarea unităților sanitare publice, centre comunitare integrate, cabinete ale medicilor de familie și proiecte pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale.

PNRR intră în etapa în care proiectele nu mai sunt doar contracte aprobate, ci plăți efective, cereri de transfer și investiții care trebuie finalizate. Pentru Spitalul „Oblu”, suma este punctuală, dar face parte din finanțarea destinată modernizării infrastructurii digitale a unității medicale.

Clara DIMA