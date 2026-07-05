Fonduri uriașe trimise în mediul rural

Primele aproape 400 de primării din România au primit deja peste 41,2 milioane de euro pentru a pune în mișcare cel mai mare proiect european de incluziune socială derulat vreodată în țară. Printre beneficiari se numără și mai multe comune din județul Iași, iar autoritățile spun că acesta este doar începutul.

După luni de pregătiri și proceduri administrative, proiectul SCI2000 intră oficial în etapa de implementare. Cu alte cuvinte, banii au început să ajungă în teritoriu, iar administrațiile locale pot porni programele care promit să schimbe viața celor mai vulnerabili locuitori din satele României.

Copiii aflați în risc de abandon școlar ar putea beneficia de rechizite, haine, mobilier școlar, o masă la școală și acces mai ușor la servicii educaționale și medicale. Pentru multe familii cu venituri reduse, acest sprijin poate însemna șansa copiilor de a rămâne în sistemul de învățământ.

Și persoanele vârstnice se află printre principalii beneficiari

Programul prevede servicii de îngrijire la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate și sprijin social adaptat fiecărui caz, la persoanele în vârstă. În același timp, persoanele cu dizabilități vor putea primi ajutor pentru adaptarea locuințelor, acces mai rapid la servicii medicale și măsuri menite să le ofere o viață cât mai independentă.

Proiectul vine și în sprijinul celor care se confruntă cu excluziunea socială. Echipele comunitare vor ajuta oamenii să își obțină actele de identitate, să acceseze serviciile publice și să își găsească un loc de muncă, oferindu-le șansa unei reintegrări în comunitate.

Autoritățile anunță că distribuirea fondurilor continuă. Toate cele 2.000 de comune incluse în program vor primi finanțarea necesară imediat ce documentația va fi finalizată și aprobată.

La finalul implementării, aproximativ 450.000 de români vulnerabili ar urma să beneficieze de servicii sociale, medicale și educaționale integrate.

Oficialii susțin că este cea mai mare investiție europeană realizată până acum pentru dezvoltarea serviciilor comunitare din mediul rural și una dintre cele mai ambițioase inițiative dedicate combaterii sărăciei și excluziunii sociale din România. Carmen DEACONU