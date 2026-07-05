Intervenții de transplant în mai multe centre medicale din Iași

Mai mulți pacienți din România, dar și din Grecia, vor primi o nouă șansă la viață în urma unui gest de profundă generozitate făcut de familia unei femei aflate în moarte cerebrală, internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Într-un moment de maximă durere, rudele pacientei au ales să își dea acordul pentru donarea organelor, făcând posibilă salvarea și îmbunătățirea vieții mai multor persoane aflate pe listele de așteptare pentru transplant.

Donatoarea avea 38 de ani și a ajuns la spital după ce a suferit un anevrism cerebral rupt. În ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viața, leziunile suferite au fost incompatibile cu supraviețuirea, fiind declarat diagnosticul de moarte cerebrală. După discuțiile purtate cu familia, aceasta și-a exprimat acordul pentru prelevarea organelor și a țesuturilor, oferind astfel speranță unor pacienți care depind de un transplant pentru a putea trăi.

Cordul a fost prelevat de o echipă specializată din Târgu Mureș, în timp ce plămânii au fost transportați în Grecia

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași, dr. Raluca Neagu, a precizat că intervenția de prelevare a implicat o mobilizare complexă a mai multor echipe medicale din România și din străinătate. În cadrul operațiunii au fost prelevate cordul, plămânii, ficatul, rinichii, precum și țesuturile osteotendinoase și corneele.

Potrivit medicului, cordul a fost prelevat de o echipă specializată din Târgu Mureș, în timp ce plămânii au fost transportați în Grecia, deoarece în România nu a fost identificat un pacient compatibil care să poată beneficia de acest transplant. Totodată, țesuturile osteotendinoase au fost prelevate de echipa Băncii de Țesuturi din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Colentina” din București.

Intervenții de transplant la „Parhon” și „Spiridon”

În paralel, intervențiile de transplant au început deja în mai multe centre medicale din Iași. La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” este în desfășurare transplantul hepatic, în timp ce la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” au loc intervențiile de transplant renal pentru pacienții compatibili. De asemenea, corneele prelevate vor fi transplantate în perioada următoare, tot la Spitalul „Sfântul Spiridon”, oferind șansa recăpătării vederii unor persoane care suferă de afecțiuni grave ale ochilor.

Acțiunea reprezintă încă o dovadă a importanței donării de organe și a colaborării dintre echipele medicale din diferite centre de transplant.

Prin decizia familiei donatoarei și prin mobilizarea rapidă a specialiștilor, mai multe vieți vor fi salvate, iar alți pacienți vor beneficia de o șansă reală la o viață normală. Gestul făcut de familia femeii de 38 de ani rămâne unul de o profundă solidaritate și umanitate, transformând o tragedie personală într-o speranță pentru numeroși bolnavi aflați în așteptarea unui transplant. Laura RADU, Nicoleta ZANCU