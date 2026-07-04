Performanță de excepție. Iașul, pe podium la Brain Master Istanbul

* copiii de la SmartyKids Iași Păcurari și Tătărași au strălucit la Brain Master Turcia 2026, obținând titluri de SuperCampion, Campion, locul 1 și locul 2

Iașul a fost reprezentat cu succes la Brain Master Istanbul 2026, competiție internațională dedicată copiilor care își testează viteza de calcul, atenția, memoria și capacitatea de concentrare. Copiii de la SmartyKids Iași Păcurari și Tătărași au obținut rezultate importante la ediția din Turcia, confirmând că performanța se construiește prin antrenament, pasiune și multă disciplină.

Pentru micii concurenți, competiția nu a însemnat doar calcule rapide și răspunsuri corecte. A fost un exercițiu de curaj, stăpânire emoțională și încredere. Emoțiile s-au transformat în performanțe remarcabile, iar concentrarea maximă a adus rezultate care au făcut ca Iașul să fie prezent pe podiumul internațional.

„Emoțiile s-au transformat în performanțe remarcabile, iar concentrarea maximă a adus rezultate incredibile! Suntem extrem de mândri să îi felicităm pe micii noștri isteți ai calculului mental de la SmartyKids Iași Păcurari și Tătărași, care au strălucit la această ediție a concursului Brain Master Turcia 2026”, au transmis reprezentanții clubului.

Campionii de la SmartyKids Iași

Rezultatele obținute de copiii ieșeni arată cât de mult contează pregătirea constantă. Fiecare punct câștigat într-o astfel de competiție înseamnă atenție, memorie, viteză de reacție și capacitatea de a rămâne concentrat sub presiune.

„Fiecare punct obținut reprezintă ore de antrenament, pasiune și multă dedicare”, au mai transmis reprezentanții SmartyKids Iași Păcurari și Tătărași.

La ediția din Turcia a concursului Brain Master 2026, copiii centrului ieșean au obținut rezultate importante: Andrei Grădinaru a obținut titlul de SuperCampion, Ștefan-Bogdan Zetu-Ungureanu a fost desemnat Campion, Sofia Roșanu a obținut titlul de Campion, David Roșanu a câștigat locul 1, iar Anastasia Parasca a obținut locul 2.

Pentru Iași, aceste rezultate sunt mai mult decât o listă de premii. Ele arată că aritmetica mentală nu dezvoltă doar abilitatea de a calcula rapid, ci și atenția, memoria de lucru, logica, răbdarea și capacitatea de a rămâne concentrat într-un moment cu miză.

Andrei, Ștefan-Bogdan, Sofia, David și Anastasia au dus Iașul pe podium

Andrei Grădinaru, desemnat SuperCampion, se află printre copiii care au adus una dintre cele mai puternice performanțe pentru echipa ieșeană. Titlul obținut la Brain Master Turcia 2026 confirmă nu doar rapiditatea în calcul mental, ci și siguranța cu care un copil poate lucra într-un concurs internațional.

Ștefan-Bogdan Zetu-Ungureanu și Sofia Roșanu au obținut titlul de Campion, rezultate care completează seria de performanțe ale copiilor de la SmartyKids Iași. David Roșanu a câștigat locul 1, iar Anastasia Parasca a obținut locul 2, după un parcurs care include și o performanță internațională anterioară, locul 3 la Dubai.

Fiecare dintre acești copii a contribuit la prezența Iașului pe podiumul competiției Brain Master Istanbul 2026. Împreună, rezultatele lor arată o echipă bine pregătită, copii motivați și un tip de educație care pune accent pe exercițiu, atenție și încredere.

Dincolo de trofee, toți copiii sunt câștigători

Brain Master Istanbul 2026 a fost o competiție în care copiii au avut de gestionat nu doar probele, ci și emoțiile unui concurs internațional. În astfel de momente, performanța nu ține doar de răspunsul corect, ci și de viteză, atenție, control emoțional și încredere.

Reprezentanții SmartyKids Iași au subliniat că valoarea participării merge dincolo de clasamente și trofee.

„Dincolo de trofee, pentru noi toți copiii care au intrat în această competiție sunt câștigători. Ne-au demonstrat încă o dată că mintea lor nu are limite atunci când învățarea se face cu zâmbetul pe buze”, au transmis aceștia.

Rezultatele obținute de copiii din Iași arată că performanța se construiește în timp, prin răbdare, muncă și susținere. Pentru acești copii, fiecare concurs devine o experiență de creștere, iar fiecare rezultat este o confirmare a drumului parcurs.

Suceava a adus aurul României prin Matei Simota

La aceeași competiție, România a avut un rezultat important și prin Matei Simota, în vârstă de 8 ani, din Rădăuți, județul Suceava. Micuțul a obținut locul I și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală – Brain Master 2026, desfășurată la Istanbul.

Performanța lui Matei completează tabloul unei participări românești foarte bune la competiția din Turcia. Iașul a venit cu o echipă puternică și cu rezultate importante, iar Suceava a adus aurul printr-un copil care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Maura ANGHEL