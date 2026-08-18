Doar unul din trei candidați a promovat Bac-ul de toamnă, la Iași!

Rezultatele primei afișări la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 arată un tablou dur pentru elevii din Iași: doar 33,94% dintre candidații prezenți au reușit să promoveze examenul, înainte de contestații. Județul se află ușor peste media națională, de 33,8%, însă procentul arată cât de dificil rămâne Bacalaureatul pentru cei care încearcă să obțină diploma în cea de-a doua sesiune.

La Iași, din 1.052 de candidați prezenți, au reușit să promoveze doar 357. Rata este însă în creștere față de aceeași sesiune a anului școlar trecut, când procentul de promovare înainte de contestații a fost de 29%.

Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 33,12%, în timp ce în cazul candidaților din promoțiile anterioare procentul ajunge la 36,11%.

Situație dificilă la nivel național

Ministerul Educației anunță o rată de promovare de 33,8%, cea mai mare rată de succes înregistrată în actualul format de organizare a examenului, potrivit legislației în vigoare.

În total, 9.623 de candidați au promovat sesiunea august 2026. Dintre aceștia, 6.700 provin din promoția curentă, cu o rată de promovare de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare, rata acestora fiind de 31,6%.

Prezența la examen a fost de 85,1%: din cei 33.455 de candidați înscriși, s-au prezentat 28.481. Totodată, 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Performanțele de top au fost rare. Doar cinci candidați la nivel național au obținut medii între 9,50 și 9,99.

Pentru cei nemulțumiți de rezultate, lupta nu s-a încheiat. Lucrările pot fi vizualizate marți, între 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august, iar contestațiile pot fi depuse inclusiv electronic.

Important: vizualizarea lucrării nu obligă la depunerea unei contestații, iar contestația nu este condiționată de vizualizarea lucrării. Candidații trebuie însă să știe că nota poate crește sau scădea în urma soluționării contestației.

La Iași, cei 357 de candidați promovați mai au, așadar, de așteptat până la rezultatul final. Contestațiile pot schimba clasamentul, iar verdictul definitiv vine pe 24 august. Carmen DEACONU