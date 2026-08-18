* toamna nu aduce în Iași doar aglomerație în campusuri * zeci de mii de studenți pun în mișcare chirii, restaurante, cafenele, magazine, transport, săli de sport și livrări, iar consumul lor poate trece de un miliard de lei într-un an universitar

Când studenții pleacă vara, anumite zone din Iași par să intre în vacanță odată cu ei. Din septembrie, însă, Copoul, Tudor Vladimirescu, Târgu Cucu, Independenței și Podu Roș se umplu din nou. Pentru mii de afaceri locale începe unul dintre cele mai importante sezoane ale anului.

O populație cât un oraș care trebuie să mănânce, să locuiască și să circule

Numai Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” raporta pentru anul universitar 2025-2026 25.717 studenți, dintre care peste 23.000 români și peste 2.000 români de pretutindeni. La UMF Iași, ultimul raport anual disponibil indica 9.357 de studenți doar la programele de licență, la care se adaugă masteranzi și doctoranzi. TUIASI și Universitatea de Științele Vieții completează o comunitate universitară care duce Iașul spre ordinul zecilor de mii de studenți. UAIC estimează pentru un student un buget de aproximativ 600 de euro pe lună pentru un trai decent în Iași. TUIASI folosește o estimare mai prudentă, de aproximativ 300 de euro lunar, fără pretenția unui consum ridicat. Aplicate unei comunități de circa 60.000 de studenți, cele două repere indică teoretic un flux de consum cuprins între aproximativ 90 și 180 de milioane de lei într-o singură lună. Pe nouă luni de activitate universitară, rezultatul se apropie sau poate depăși un miliard de lei.

Proprietarii iau prima felie

Cel mai vizibil efect apare pe piața chiriilor. În august 2026, garsonierele listate în Iași aveau un preț mediu de aproximativ 320 de euro pe lună pe una dintre principalele platforme imobiliare.

Alternativele universitare sunt considerabil mai ieftine. La UAIC, cazarea pentru 2025-2026 pornea de la 580 de lei pe lună, iar la TUIASI campusul Tudor Vladimirescu dispune de peste 7.500 de locuri de cazare în 21 de cămine. Cei care nu prind sau nu vor cămin alimentează direct piața apartamentelor din Copou, Centru, Tudor Vladimirescu, Tătărași, Podu Roș și zonele conectate rapid cu universitățile.

De la cafeaua de dimineață la comanda de la miezul nopții

A doua mare economie construită în jurul studentului este mai greu de observat pentru că banii se împart în tranzacții mici: 15 lei aici, 30 de lei dincolo, 70 de lei într-o seară.

Restaurantele cu meniuri accesibile, fast-food-urile, cafenelele, brutăriile, supermarketurile și magazinele de proximitate beneficiază zilnic de acest consum. UAIC estimează, de exemplu, că o singură masă la cantina studențească ajunge în jurul a 25 de lei. În oraș, nota poate urca rapid.

La acestea se adaugă afaceri care aproape că și-au construit calendarul după anul universitar: centre de copiere și print, librării, papetării, servicii de curierat, platforme de livrare, săli de fitness, saloane, operatori de transport și divertisment.

Septembrie este „Anul Nou” al unei părți din economia Iașului

Pentru aceste afaceri, adevăratul început de an nu este 1 ianuarie, ci sfârșitul lui septembrie. Revenirea studenților înseamnă apartamente închiriate, frigidere umplute, abonamente cumpărate, cafenele ocupate, comenzi livrate și bani care încep din nou să circule prin cartierele universitare. Iașul este privit adesea ca un mare centru educațional. Mult mai rar se vorbește despre reversul economic al acestei poziții: studentul nu este doar beneficiar al orașului, ci unul dintre cei mai importanți consumatori ai săi.

Iar pentru mii de proprietari și antreprenori ieșeni, vacanța mare se termină exact în momentul în care studenții își fac bagajele și se întorc la Iași.

Dan DIMA