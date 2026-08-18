Locurile gratis rămase în facultățile Iașului. Ce nu mai aleg tinerii

* admiterea de toamnă scoate la suprafață o realitate pe care cifrele mari din iulie o ascund: în unele facultăți au rămas nu doar locuri cu taxă, ci și locuri plătite integral de stat * aici începe întrebarea incomodă: ce specializări nu mai reușesc să-i convingă pe absolvenți?

Un loc cu taxă rămas liber poate fi explicat simplu: costă. Un loc la buget rămas liber este însă un semnal mult mai puternic. În septembrie, universitățile din Iași intră din nou în cursa pentru studenți, iar cifrele arată deja diferențe mari între domenii.

UAIC intră în septembrie cu 467 de locuri gratuite

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a pornit admiterea cu 8.322 de locuri la licență: 4.342 la buget și 3.980 cu taxă. După sesiunea din iulie, pentru 1–3 septembrie au rămas 467 de locuri finanțate de stat și 2.040 cu taxă. Asta înseamnă că echivalentul a aproape 11% din numărul inițial al locurilor gratuite se regăsește încă în oferta de toamnă. Cifra trebuie însă nuanțată: 30 dintre cele 467 de locuri sunt rezervate absolvenților liceelor din mediul rural și sunt distribuite în 26 de programe de studii.

UMF: 359 de locuri, dar numai 36 sunt buget general

La UMF, cifrele trebuie desfăcute atent. Universitatea scoate în septembrie 359 de locuri: 68 fără taxă, 278 cu taxă și 13 la Asistență Medicală Generală Militară.

Din cele 68 fără taxă, 32 sunt rezervate categoriilor speciale: 15 pentru protecție socială/persoane cu dizabilități, 10 pentru romi/minorități și 7 pentru absolvenți din mediul rural. Rămân, așadar, 36 de locuri gratuite din categoria generală.

Cele mai mari goluri sunt la Farmacie – 102 locuri, dintre care 5 fără taxă și 97 cu taxă, și la Asistență Medicală Generală – 87, dintre care 5 fără taxă și 82 cu taxă. Audiologia are 25 de locuri, 15 fără taxă, iar Chimie medicală 37, dintre care 4 gratuite.

USV: 419 locuri disponibile în toamnă

Universitatea de Științele Vieții deschide sesiunea din septembrie pentru locurile rămase după vară. Oferta anunțată pentru licență ajunge la 419 locuri, împărțite aproape egal între 210 la buget și 209 cu taxă.

Raportul spune mult într-o zonă în care agricultura, horticultura, zootehnia, industria alimentară sau biotehnologiile vorbesc tot mai des despre lipsa specialiștilor. Universitatea are locuri; întrebarea este dacă absolvenții le vor.

TUIASI: 2.568 de locuri bugetate puse în joc

Universitatea Tehnică a început admiterea cu 2.568 de locuri bugetate și 708 cu taxă. Din totalul bugetat, 2.460 sunt locuri generale, iar restul aparțin unor categorii speciale – rural, etnie romă, protecție socială, SRI și STS.

Sesiunea din septembrie va arăta unde s-au concentrat locurile rămase. Tocmai aici comparația poate deveni spectaculoasă: între domenii foarte căutate și specializări precum materialele, mecanica, ingineria chimică, construcțiile sau hidrotehnica.

Adevărata hartă a admiterii 2026 nu este cea a locurilor disponibile în general, ci a locurilor la buget care ajung în septembrie.

Un loc cu taxă poate pierde candidatul la preț. Un loc gratuit îl pierde din alte motive: perspectiva salariului, dificultatea facultății, imaginea meseriei sau pur și simplu faptul că tinerii își mută interesul spre alte domenii.

Dan DIMA