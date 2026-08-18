Se reiau licitațiile pentru parcările de reședință din Iași

* 13 locuri, scoase la bătaie în prima zi de septembrie

Ieșenii care nu au încă un loc de parcare de reședință au din nou șansa să obțină unul. Primăria Iași reia licitațiile pentru locurile disponibile, iar pe 1 septembrie sunt programate trei proceduri pentru un total de 13 locuri de parcare, destinate locatarilor din 11 blocuri.

Prima licitație are loc la ora 10:00, pentru locul nr. 1 din parcarea de reședință de pe Șoseaua Arcu nr. 24. Pot participa locatarii blocurilor Z15, Z16 și Z17.

La ora 11:00, este programată licitația pentru patru locuri – nr. 5, 13, 26 și 27 – din parcarea de reședință de pe Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 47. Drept de participare au locatarii blocurilor E1, G1 și X1Bis.

Cea mai mare licitație a zilei va avea loc la ora 12:00, pentru opt locuri, numerotate de la 23 la 30, în parcarea de reședință de pe strada Vasile Lupu nr. 116. La procedură sunt eligibili locatarii blocurilor A3, C1, C2, C2Bis și P5.

Toate cele trei proceduri sunt licitații publice cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare, iar dreptul de participare este limitat la locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări.

Pentru ieșenii care se luptă zilnic să găsească un loc liber lângă casă, 1 septembrie poate fi ziua în care problema parcării își găsește rezolvarea. Sunt puține locuri disponibile, iar interesul poate fi ridicat, mai ales în zonele aglomerate ale orașului.

13 locuri, trei parcări și o singură zi de licitații. Cei interesați trebuie să verifice din timp condițiile de participare și documentele necesare. Carmen DEACONU