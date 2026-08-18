Debut cu stângul pentru noua echipă de fotbal a Iașului!
20 de autobuze articulate pentru parcul CTP Iaşi
Iașul pierde aproape 10.000 de turiști români! Unde au dispărut vacanțele ieșenilor
Iaşul a atras 133 de milioane de euro prin PNRR. Ce proiecte au fost finalizate
ANAF schimbă rambursarea TVA. Mii de firme din Iași pot fi afectate
Ambulanță răsturnată, victime blocate
Un Stradivarius din 1729 și tango argentinian, în ultima noapte de vară, în Grădina Botanică!
Scandal uriaș la Iași: liberalii îl acuză pe Rogobete că a blocat Institutul Regional de Cardiologie
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Se reiau licitațiile pentru parcările de reședință din Iași

Se reiau licitațiile pentru parcările de reședință din Iași

Se reiau licitațiile pentru parcările de reședință din Iași

* 13 locuri, scoase la bătaie în prima zi de septembrie

Ieșenii care nu au încă un loc de parcare de reședință au din nou șansa să obțină unul. Primăria Iași reia licitațiile pentru locurile disponibile, iar pe 1 septembrie sunt programate trei proceduri pentru un total de 13 locuri de parcare, destinate locatarilor din 11 blocuri.

Prima licitație are loc la ora 10:00, pentru locul nr. 1 din parcarea de reședință de pe Șoseaua Arcu nr. 24. Pot participa locatarii blocurilor Z15, Z16 și Z17.

La ora 11:00, este programată licitația pentru patru locuri – nr. 5, 13, 26 și 27 – din parcarea de reședință de pe Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 47. Drept de participare au locatarii blocurilor E1, G1 și X1Bis.

Cea mai mare licitație a zilei va avea loc la ora 12:00, pentru opt locuri, numerotate de la 23 la 30, în parcarea de reședință de pe strada Vasile Lupu nr. 116. La procedură sunt eligibili locatarii blocurilor A3, C1, C2, C2Bis și P5.

Toate cele trei proceduri sunt licitații publice cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare, iar dreptul de participare este limitat la locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări.

Pentru ieșenii care se luptă zilnic să găsească un loc liber lângă casă, 1 septembrie poate fi ziua în care problema parcării își găsește rezolvarea. Sunt puține locuri disponibile, iar interesul poate fi ridicat, mai ales în zonele aglomerate ale orașului.

13 locuri, trei parcări și o singură zi de licitații. Cei interesați trebuie să verifice din timp condițiile de participare și documentele necesare. Carmen DEACONU

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri