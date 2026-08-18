Iașul se pregătește pentru noul an școlar. Ce măsuri vor fi luate înainte de 7 septembrie

Mai sunt aproape trei săptămâni până când elevii se vor întoarce în clase, iar Primăria Iași a început pregătirile pentru deschiderea anului școlar 2026–2027.

În cadrul unei prime întâlniri cu directorii și responsabilii din Primărie au fost stabilite măsuri care vizează siguranța elevilor, condițiile din școli și transportul public. Acestea urmează să fie puse în aplicare până la 7 septembrie, cu sprijinul directorilor unităților de învățământ și al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Una dintre priorități este siguranța în jurul școlilor. Vor fi verificate și completate semnalizarea rutieră, marcajele și trecerile de pietoni, iar Poliția Locală își va suplimenta patrulele în intervalele de început și de final al cursurilor. Acolo unde este necesar, vor fi reparate străzi, trotuare și alei și vor fi montate elemente pentru împiedicarea parcării necorespunzătoare.

Primăria ia în calcul și organizarea unor zone de tip drop-off, acolo unde infrastructura permite, astfel încât părinții să-și poată lăsa copiii la școală fără să blocheze accesul.

În paralel, vor fi verificate sălile de clasă, laboratoarele, terenurile și sălile de sport, vestiarele, curțile și spațiile verzi, precum și grupurile sanitare și instalațiile de încălzire și răcire. Vor fi făcute intervenții acolo unde situația o impune.

O atenție specială va fi acordată și transportului public gratuit pentru elevi. Vor fi verificate bazele de date pentru abonamente, traseele și mijloacele de transport dedicate elevilor, iar înainte de începerea cursurilor vor fi derulate campanii de informare.

În următoarele trei săptămâni, autoritățile spun că se vor concentra pe finalizarea tuturor acestor intervenții, astfel încât prima zi de școală să găsească elevii ieșeni în condiții cât mai bune și mai sigure. Carmen DEACONU