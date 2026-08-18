Sărbătoare mare în Alexandru cel Bun! Două zile de muzică, magie și distracție

Cartierul Alexandru cel Bun se pregătește de sărbătoare! În ultimul weekend din august, ieșenii sunt invitați la cea de-a II-a ediție a Zilelor Cartierului Alexandru cel Bun, un eveniment care promite două zile pline de spectacole, muzică, activități pentru copii și multă voie bună.

Evenimentul va avea loc în 29 și 30 august 2026, în Piața Voievozilor, fiind organizat de Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași. Accesul este gratuit la toate activitățile.

Prima zi este dedicată în special copiilor și familiilor. Programul începe de la ora 09:00, cu activități pregătite de Cercetașii României, mascote, personaje și face painting. De la ora 10:00 urmează ateliere creative, iar la 11:00 cei mici se vor putea întâlni cu Clubul Lunaticilor și vor avea parte de un show de magie susținut de Magicianul Iulian. La prânz, de la 12:30, atmosfera se mută pe ritmuri de Zumba.

Muzică pentru toate gusturile

Seara schimbă complet registrul și aduce muzică pentru toate gusturile. De la 19:30, pe scenă urcă Ana Lesko, urmată de DJ Johnny W, iar de la ora 21:00, publicul este așteptat la concertul lui Pepe.

Distracția continuă și duminică. De la ora 09:00 sunt programate din nou activități pentru copii, personaje de poveste și momente de animație, iar de la 10:00 vor avea loc ateliere practice și distractive. La ora 11:00 revin Clubul Lunaticilor și Magicianul Iulian, iar la 12:30 este programată o nouă sesiune de Zumba.

Seara de duminică este rezervată folclorului și muzicii de petrecere. Programul începe la 19:00 cu Laura Lavric, continuă la ora 20:00 cu un moment folcloric susținut de Daniela Condurache, iar punctul culminant va fi concertul extraordinar al Mariei Dragomiroiu, programat la ora 21:00.

Organizatorii promit un weekend în care cartierul devine, pentru două zile, un adevărat punct de întâlnire pentru comunitate.

Muzică, magie, personaje pentru copii, ateliere, dans și concerte – toate se întâlnesc în Piața Voievozilor, pe 29 și 30 august. Iar intrarea este liberă.

Alexandru cel Bun își pune haine de sărbătoare și își așteaptă vecinii la petrecere! Carmen DEACONU