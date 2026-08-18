A8 intră în forță în inima Moldovei! Au început lucrările pe lotul Joseni - Ditrău

* CNIR a introdus monitorizarea LIVE a șantierului, prin camere video amplasate în punctele de lucru * practic, oricine poate vedea în timp real cum se construiește A8

Autostrada „Unirii” A8 trece de la planuri și hârtii la utilaje și lucrări efective. Constructorul lotului 1D Joseni - Ditrău a intrat pe șantier și a demarat lucrările, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a emis Ordinul de începere săptămâna trecută.

Este un moment important pentru proiectul care ar urma să lege Moldova de Transilvania. Lotul Joseni - Ditrău este primul tronson de autostradă construit în județul Harghita, are 14,4 kilometri și trebuie finalizat în termen de doi ani.

Iar de această dată, progresul poate fi urmărit chiar din fața calculatorului. CNIR a introdus monitorizarea LIVE a șantierului, prin camere video amplasate în punctele de lucru. Practic, oricine poate vedea în timp real cum se construiește A8.

Conform contractului, constructorul trebuie să instaleze minimum două camere web în fiecare punct de lucru și cel puțin 10 camere pe întregul șantier. În plus, constructorul și supervizorul vor realiza, o dată la două săptămâni, filmări cu drona, inclusiv pe zonele în care încă nu se lucrează.

Miza este uriașă. Pe cei 14,4 kilometri ai lotului vor apărea 18 poduri și pasaje, trei ecoducte destinate traversării în siguranță a animalelor, dar și un nod rutier la Joseni, pe DN 13B.

Lucrările au început cu aproape trei luni înainte de termenul prevăzut

Una dintre cele mai spectaculoase construcții va fi pasajul de 702 metri peste Magistrala CFR 400 Brașov - Miercurea Ciuc - Satu Mare.

La Ditrău va fi realizată și o descărcare provizorie, astfel încât lotul să poată avea o conexiune funcțională cu lotul 2A și să poată funcționa independent.

Și mai important: lucrările au început cu aproape trei luni înainte de termenul prevăzut inițial. CNIR spune că a accelerat proiectul prin punerea anticipată a amplasamentului la dispoziția antreprenorului pentru organizare și lucrări pregătitoare, iar Ministerul Transporturilor a emis Autorizația de Construire pentru întregul traseu.

A8 începe, astfel, să prindă contur și în Harghita. Utilajele au intrat pe teren, camerele transmit LIVE, iar Autostrada Unirii începe să devină realitate, kilometru cu kilometru.

Pentru Moldova și Transilvania, fiecare metru de asfalt construit aici înseamnă un pas înainte spre legătura rutieră mult așteptată peste Carpați. Daniel BACIU