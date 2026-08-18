A început deja drumul spre Sfânta Parascheva

* mai sunt aproape două luni până la 14 octombrie, dar pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj al Iașului au început * Arhiepiscopia a scos deja la ofertă infrastructura pentru Hramul 2026

Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva va avea loc la Iași în perioada 8–15 octombrie 2026, iar primele documente de organizare sunt deja publice. Din ele se vede scara evenimentului pentru un pelerinaj care anul trecut a adus la Iași sute de mii de oameni.

Arhiepiscopia Iașilor a publicat încă din mai cererea de ofertă pentru o parte din infrastructura Hramului. Pentru Liturghia din 14 octombrie este cerut un pavilion de 84 mp, destinat unui cor de 80 de persoane, așezate pe cinci rânduri. Pavilionul va avea scenă pe două trepte și două module pentru dirijor și trebuie să fie montat până pe 10 octombrie, vizavi de Catedrală.

Cinci podiumuri, 80 de metri pentru cabluri

Transmisiunea Liturghiei din 14 octombrie presupune încă un podium central și alte patru podiumuri laterale pentru operatorii TV. Toate vor fi montate în fața Catedralei. Documentația mai cere 80 de metri liniari de protecții pentru cabluri: 20 de metri în curtea Mitropoliei și 60 de metri pe Bulevardul Ștefan cel Mare. În fața scenei oficialităților vor fi amplasate și 20 de module de scenă pentru scaune, iar echipamentele de sonorizare vor avea un cort separat de 25 mp.

Cifrele au sens raportate la ediția trecută. În 2025, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat că Hramul a adus la Iași peste 300.000 de pelerini.

Numai pentru hrană, parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei au pregătit atunci peste 100.000 de porții, iar peste 30 de restaurante, cafenele și patiserii ieșene s-au angajat să distribuie alte aproximativ 40.000 de pachete cu hrană, ceai și apă.

Asta înseamnă că pelerinajul nu pune în mișcare doar Mitropolia. Intră în ecuație restaurantele, hotelurile și pensiunile, taximetria, transportul public, magazinele, producătorii de obiecte religioase, serviciile medicale și forțele de ordine.

Din octombrie, centrul Iașului începe să se schimbe

Primele echipamente pentru Hram sunt programate să fie montate pe 7 octombrie, cu o zi înainte de debutul oficial al manifestărilor, iar unele vor fi demontate abia pe 16 octombrie.

Urmează însă partea care va afecta direct orașul: traseul rândului, restricțiile de circulație, parcările pentru autocare, modificările transportului public, punctele medicale și dispozitivul de ordine.

Hramul Sfintei Parascheva va avea loc între 8 și 15 octombrie, iar pregătirea lui nu mai este o perspectivă de toamnă. A început deja, măsurată în metri pătrați, podiumuri, cabluri și zeci de mii de porții de hrană.

Dan DIMA