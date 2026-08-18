Cimitir pentru animale: Primăria Iași are terenul și banii, Schitu Duca are avizele în mișcare

Municipalitatea ieșeană a făcut, săptămâna trecută, un prim pas prin alocarea unui teren de 2.000 de metri pătrați la Moara de Vânt, însă amplasamentul ridică încă semne de întrebare. În paralel, un investitor privat pregătește la Poieni, comuna Schitu Duca, un proiect similar, care a intrat deja în procedura de obținere a avizului de mediu.

Viceprimarul Roxana Necula a salutat aprobarea amendamentului care permite continuarea demersurilor pentru realizarea Grădinii Memoriale pentru Animale de Companie, proiect prezentat drept unul așteptat de mulți ieșeni. „A fost aprobat amendamentul care permite continuarea demersurilor pentru realizarea Grădinii Memoriale pentru Animale de Companie, un proiect așteptat de mulți ieșeni. Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt parte din familie, iar un astfel de proiect reprezintă o dovadă de respect față de legătura specială dintre om și companionul său”, a transmis viceprimarul Iașului, Roxana Necula.

Numai că, dincolo de mesajul emoționant și de votul din Consiliul Local, proiectul municipalității este departe de a fi rezolvat.

Moara de Vânt: 2.000 de metri pătrați, dar și multe semne de întrebare

Consiliul Local Iași a aprobat alocarea unei suprafețe de 2.000 de metri pătrați în zona Moara de Vânt pentru amenajarea unui cimitir destinat animalelor de companie. Amendamentul a fost propus de consiliera Diana Zbranca și a trecut cu 15 voturi pentru, cinci împotrivă și șase abțineri.

Municipalitatea are și bani puși deoparte pentru proiect. În bugetul local sunt prevăzuți 150.000 de lei pentru amenajarea unei grădini memoriale pentru animale.

Pe hârtie, lucrurile par să fi intrat pe făgașul normal: există teren, există finanțare și există votul Consiliului Local.

În realitate, însă, apare problema care poate da peste cap întregul proiect: terenul ales. Primarul Mihai Chirica a atras atenția că amplasamentul de la Moara de Vânt ar putea întâmpina probleme din cauza restricțiilor sanitar-veterinare și a regimului silvic.

Pentru un cimitir de animale trebuie respectate condiții privind amplasarea și distanțele minime față de locuințe și alte obiective autorizate sanitar-veterinar. Așadar, hotărârea Consiliului Local nu înseamnă automat că pe terenul respectiv se va putea amenaja cimitirul în forma dorită.

Practic, Primăria a făcut primul pas, dar adevărata luptă abia acum începe: obținerea avizelor și demonstrarea faptului că terenul poate găzdui un astfel de obiectiv.

La Schitu Duca, privatul nu mai stă la discuții

În timp ce proiectul municipalității este încă prins între hotărârea Consiliului Local, restricții și viitoare avize, la Schitu Duca lucrurile au intrat deja într-o etapă concretă.

SC Cimitirul de Animale Dragan SRL intenționează să amenajeze la Poieni, comuna Schitu Duca, un cimitir pentru animale de companie. Proiectul este unul mai amplu și include construirea unui spațiu administrativ, împrejmuirea terenului și racordarea la utilități.

Pe 7 august 2026, compania a anunțat depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal la Direcția Județeană de Mediu Iași, în vederea obținerii avizului de mediu.

Este un pas administrativ concret, iar publicul interesat a fost invitat să transmită observații în termen de 15 zile de la publicarea anunțului.

Cu alte cuvinte, în timp ce Primăria Iași abia își pregătește terenul pentru a vedea dacă proiectul este fezabil, investitorul privat de la Schitu Duca a intrat deja în circuitul urbanistic și de mediu.

Cine ajunge primul la „poarta” cimitirului?

Aici apare și miza neașteptată a celor două proiecte.

La Iași, administrația locală vine cu un proiect public, cu bani din buget și cu promisiunea unei Grădini Memoriale pentru Animale de Companie. Numai că terenul de la Moara de Vânt poate deveni principalul obstacol.

La Schitu Duca, un investitor privat încearcă să construiască un obiectiv similar și a început deja procedurile pentru obținerea avizului de mediu.

Primăria Iași are cei 2.000 de metri pătrați. Privatul de la Schitu Duca are însă un proiect care deja se mișcă.

Dacă amplasamentul de la Moara de Vânt va ridica probleme care nu pot fi rezolvate, proiectul municipalității ar putea pierde timp prețios. În schimb, dacă documentația de la Schitu Duca va trece de toate etapele necesare, primul cimitir pentru animale din zona Iașului ar putea apărea nu în municipiu, ci la câțiva kilometri de oraș, într-o comună din județ.

Pentru iubitorii de animale, important este ca un astfel de loc să existe. Pentru administrația ieșeană, însă, situația devine o cursă contracronometru.

Rămâne de văzut cine va ajunge primul la final: Grădina Memorială promisă de Primăria Iași sau cimitirul pentru animale de la Schitu Duca. Carmen DEACONU