Arborii din Iași, afectați de caniculă. Primăria spune că vegetația trece printr-un „stres termic”

Canicula își pune amprenta și asupra vegetației din Iași. Primăria municipiului transmite că arborii și spațiile verzi din oraș sunt afectați în această perioadă de stresul termic provocat de temperaturile ridicate, după ce în spațiul public au apărut opinii privind uscarea prematură și presupusa deteriorare ireversibilă a unor arbori.

Potrivit specialiștilor consultați de municipalitate, fenomenul este unul asociat perioadei de caniculă și afectează în prezent vegetația în general.

Pentru limitarea efectelor temperaturilor extreme, Primăria Iași anunță că operațiunile de udare a spațiilor verzi continuă periodic, fiind aplicate și tratamentele considerate necesare pentru menținerea sănătății și vigorii arborilor și plantelor.

Municipalitatea susține că monitorizarea vegetației va continua și că intervențiile vor fi realizate pe baza recomandărilor specialiștilor din serviciile care gestionează spațiile verzi.

În același timp, Primăria spune că va continua politica de întinerire și dezvoltare a fondului vegetal al orașului, inclusiv prin consultarea experților de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Mesajul municipalității vine într-o perioadă în care temperaturile ridicate pun o presiune suplimentară asupra vegetației urbane, iar udarea, monitorizarea și intervențiile rapide devin esențiale pentru supraviețuirea arborilor și menținerea spațiilor verzi. Carmen DEACONU