Pentru studenții și elevii din Iași, vara nu mai înseamnă doar vacanță, ci și primul salariu. Piața joburilor sezoniere este activă, iar cele mai multe oferte se concentrează în retail, HoReCa, vânzări, call-center și joburi part-time pentru tineri fără experiență.

La 30 iunie 2026, eJobs afișa 514 locuri de muncă în Iași pentru categoria „student, fără experiență”, semn că angajatorii caută personal tânăr, disponibil rapid, chiar dacă nu are un CV consistent. În același timp, filtrul „part-time, student” indica 304 locuri de muncă în Iași, iar categoria „part-time, student, fără experiență” avea 274 de anunțuri active.

Retailul caută tineri pentru magazine, vânzări și depozit

Retailul rămâne una dintre cele mai simple intrări pe piața muncii. În Iași, eJobs afișa 656 de locuri de muncă în comerț/retail, iar pentru filtrul mai restrâns „retail” apăreau 115 anunțuri. Pentru tinerii care caută part-time, categoria „part-time, student, comerț/retail” avea 46 de locuri de muncă disponibile.

Cele mai întâlnite poziții sunt de lucrător comercial, casier, consultant vânzări, asistent de vânzări sau angajat cu atribuții în depozit. Pentru un student, un astfel de job înseamnă program pe ture, contact direct cu oamenii și o primă lecție despre disciplină, clienți și responsabilitate.

HoReCa și fast-food, joburi rapide, dar cu ritm greu

HoReCa rămâne domeniul care absoarbe rapid tineri vara, mai ales în restaurante, cafenele, fast-food, terase și servicii de livrare. Pe eJobs, categoria „Alimentație/HoReCa” pentru Iași afișa 323 de locuri de muncă, iar „Turism/HoReCa” avea 290 de anunțuri. Pentru joburi de tip fast-food, filtrul „lucrător în restaurant de tip fast-food, part-time, student, Iași” indica 180 de locuri de muncă.

Pentru tineri, HoReCa poate aduce bani mai repede decât alte domenii, dar vine și cu presiune: ture aglomerate, lucru în picioare, weekenduri prinse în program și contact permanent cu publicul. Avantajul este că multe joburi nu cer experiență, iar angajarea se poate face rapid.

Call-center-ul, bun pentru studenții care știu să comunice

Call-center-ul rămâne una dintre cele mai vizibile zone de angajare pentru studenți. În Iași, eJobs afișa 138 de locuri de muncă pentru studenți în relații clienți/call-center, iar filtrul „call-center română, student” indica 162 de joburi. Pe zona generală de call-center în Iași apăreau 170 de anunțuri.

Aici intră joburi de suport clienți, operator contact center, back-office, vânzări telefonice sau suport cu limbi străine. Pentru studenții care vor un program mai stabil și experiență de birou, call-center-ul poate fi o variantă mai bună decât munca fizică din HoReCa sau retail.

Internshipurile sunt mai puține, dar mai valoroase

Pe lângă joburile rapide de vară, există și internshipuri pentru tinerii care vor să intre într-un domeniu. Glassdoor afișa 8 poziții de tip intern în Iași, inclusiv roluri de working student sau internship în zone tehnice și suport.

Internshipurile nu sunt întotdeauna cele mai bine plătite, dar pot conta mai mult pe termen lung. Pentru studenții din IT, economie, inginerie, HR, comunicare sau administrație, un astfel de rol poate deveni începutul unei cariere, nu doar o soluție de vară.

Ce reguli se aplică pentru tinerii sub 18 ani

Pentru tinerii de 16–18 ani, joburile de vară trebuie alese cu atenție. Inspectoratul Muncii precizează că durata maximă a muncii pentru tinerii sub 18 ani este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. Munca suplimentară și munca de noapte sunt interzise.

Asta înseamnă că un elev sau student minor nu poate lucra oricum și oricât, chiar dacă angajatorul are nevoie de personal. Contractul, programul, salariul, pauzele și condițiile de muncă trebuie verificate înainte de începerea activității.

Dan DIMA