Încep înscrierile la UMF Iași, 925 de locuri la buget

* candidații se pot înscrie online, între 6 și 16 iulie, la admiterea UMF Iași * universitatea scoate la concurs 925 de locuri la buget, la Medicină, Științe ale Sănătății, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași deschide înscrierile pentru admiterea la studiile universitare de licență. Candidații se pot înscrie în perioada 6–16 iulie 2026, până la ora 12:00, exclusiv online, prin platforma pusă la dispoziție de universitate.

Concursul de admitere va avea loc pe 26 iulie și se va desfășura sub forma unei probe scrise, test grilă. UMF Iași scoate la concurs, pentru anul universitar 2026–2027, 2.114 locuri la licență. Dintre acestea, 925 sunt locuri finanțate de la buget, 25 sunt alocate Ministerului Apărării Naționale, iar 549 sunt locuri cu taxă în lei. Alte 615 locuri sunt pentru programele de studiu în limbile engleză și franceză.

Cele mai multe locuri bugetate sunt la Medicină

Cea mai mare miză rămâne Facultatea de Medicină. La specializarea Medicină sunt disponibile 450 de locuri fără taxă, 10 locuri pentru MApN și 67 de locuri cu taxă în lei. În plus, linia de studiu în limba engleză are 200 de locuri, iar cea în limba franceză are 150 de locuri, ambele cu taxă în valută.

Medicina rămâne una dintre cele mai grele admiteri din Iași, atât prin volumul de pregătire, cât și prin concurența constantă din ultimii ani. În 2025, la Medicină s-au înscris 942 de candidați pentru 468 de locuri bugetate.

Locuri la Medicină Dentară, Farmacie și Științe ale Sănătății

La Facultatea de Medicină Dentară, UMF Iași pune la dispoziție 90 de locuri fără taxă și 75 de locuri cu taxă la specializarea Medicină Dentară. Tot aici sunt locuri și la Tehnică Dentară, unde sunt 35 de locuri bugetate și 34 cu taxă, dar și la Asistență de Profilaxie Stomatologică, cu 10 locuri fără taxă și 12 cu taxă. Pentru programele în limbi străine, Medicina Dentară are 70 de locuri în limba engleză și 100 în limba franceză.

La Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie are 30 de locuri la buget și 94 cu taxă în lei. Tot în cadrul acestei facultăți, la Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic sunt 30 de locuri fără taxă și 23 cu taxă, iar la Chimie Medicală sunt 15 locuri bugetate și 34 cu taxă. Linia de studiu în limba engleză de la Farmacie are 50 de locuri cu taxă în valută.

Facultatea de Științe ale Sănătății are locuri la trei specializări. La Asistență Medicală Generală sunt 85 de locuri fără taxă, 15 locuri MApN și 94 de locuri cu taxă. La Nutriție și Dietetică sunt 20 de locuri bugetate și 25 cu taxă, iar la Radiologie și Imagistică sunt 20 de locuri fără taxă și 27 cu taxă.

Bioingineria Medicală, tot mai vizibilă

Facultatea de Bioinginerie Medicală are, la specializarea Bioinginerie, 60 de locuri fără taxă și 18 locuri cu taxă. La Balneofiziokinetoterapie și Recuperare sunt 65 de locuri bugetate și 38 cu taxă, iar la Audiologie și Protezare Auditivă sunt 15 locuri fără taxă și 8 locuri cu taxă. Pentru linia în limba engleză de la Balneofiziokinetoterapie și Recuperare sunt prevăzute 45 de locuri cu taxă în valută.

Câți candidați se bat pe locurile bugetate

Numărul candidaților pentru admiterea din 2026 va fi cunoscut după închiderea înscrierilor. Datele de anul trecut arată însă cât de diferită este presiunea de la o specializare la alta.

În 2025, la UMF Iași au fost 1.709 candidați pentru 950 de locuri bugetate. Cei mai mulți au fost la Medicină, unde s-au înscris 942 de candidați pentru 468 de locuri la buget. La Medicină Dentară au fost 307 candidați pentru 90 de locuri bugetate, ceea ce a făcut ca această specializare să aibă una dintre cele mai mari concurențe. La Asistență Medicală Generală au fost 106 candidați pentru 90 de locuri, iar la Farmacie doar 18 candidați pentru 50 de locuri bugetate.

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