Se schimbă totul în jurul Iașului! Trenul Metropolitan trece de ultimul mare obstacol

* proiectul a primit undă verde de la Ministerul Transporturilor și intră în linie dreaptă spre finanțare* infrastructura feroviară de pe tronsoanele Nicolina - Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei - Iași va fi reabilitată pentru a permite trenuri mai dese, mai rapide și mai sigure * planul prevede construirea a trei pasaje rutiere și patru pasaje pietonale, amenajarea a 16 puncte noi de oprire pentru călători și modernizarea altor șapte stații existente

După ani de promisiuni, studii, dezbateri și blocaje birocratice, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din istoria Iașului a trecut de un prag decisiv. Ministerul Transporturilor a avizat oficial Trenul Metropolitan Iași, investiția care promite să schimbe radical modul în care se circulă în municipiu și în întreaga zonă metropolitană.

Anunțul a fost făcut chiar de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a confirmat că proiectele trenurilor metropolitane pentru București și Iași au primit aviz favorabil, deschizând drumul către finanțarea efectivă și, ulterior, către începerea lucrărilor.

Proiectul va remodela complet transportul public din regiunea Iașului

Pentru un oraș sufocat zilnic de ambuteiaje, în care mii de oameni petrec ore întregi în trafic la intrările dinspre Valea Lupului, Miroslava, Holboca, Tomești sau Ciurea, vestea poate reprezenta începutul celei mai importante transformări a mobilității urbane din ultimele decenii.

Nu vorbim despre simple reparații de cale ferată. Vorbim despre un proiect uriaș care va remodela complet transportul public din regiunea Iașului.

Planul prevede construirea a trei pasaje rutiere și patru pasaje pietonale, amenajarea a 16 puncte noi de oprire pentru călători și modernizarea altor șapte stații existente. În paralel, linia Socola–Holboca va fi electrificată, trecerile la nivel vor fi modernizate, iar sistemele de semnalizare vor fi aduse la standarde moderne.

Mai mult, infrastructura feroviară de pe tronsoanele Nicolina–Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei–Iași va fi reabilitată pentru a permite trenuri mai dese, mai rapide și mai sigure.

Practic, dacă proiectul va fi implementat conform planului, mii de navetiști vor putea ajunge în Iași fără să mai stea blocați în coloane interminabile de mașini.

Eduard Boz: „Depunem cererea de finanțare”

Directorul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, spune că votul unanim primit în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor reprezintă confirmarea că proiectul este solid și pregătit pentru etapa finanțării. „Este o nouă confirmare a faptului că proiectul nostru este bun și viabil. Am finalizat procedurile de avizare și depunem cererea de finanțare cu toate documentele și avizele necesare”, a declarat acesta.

Momentul este cu atât mai important cu cât proiectul a primit deja aprobarea Consiliului Local Iași, iar toate documentele necesare pentru accesarea fondurilor europene sunt aproape finalizate.

Dacă finanțarea va fi aprobată, Trenul Metropolitan ar putea deveni cea mai mare investiție în transportul public realizată în județul Iași după 1989 și una dintre cele mai importante din întreaga regiune a Moldovei.

Mai puțin timp pierdut în trafic

Pentru zecile de mii de oameni care intră zilnic în oraș din comunele limitrofe, proiectul nu înseamnă doar trenuri noi și stații moderne. Înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, mai puțină poluare, mai multă mobilitate și șansa unui oraș care să nu mai fie paralizat de propriul succes și de numărul tot mai mare de autoturisme.

După ani în care conceptul de tren metropolitan părea doar o promisiune pe hârtie, Iașul se află acum mai aproape ca oricând de o schimbare care ar putea rescrie complet harta transportului din întreaga zonă metropolitană.

Daniel BACIU