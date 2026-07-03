Lucrările pe autostrada de la Bacău la Pașcani s-ar putea bloca!

* „PNRR se termină în august. În PNRR este până la Bacău” * ultimele loturi ale A7 - care nu vor fi gata în acest an! - vor depinde exclusiv de capacitatea statului român de a găsi rapid miliarde de lei din alte surse * dacă aceste fonduri nu vor apărea la timp, consecințele pot fi dramatice: încetinirea șantierelor, reducerea mobilizării constructorilor sau chiar suspendarea unor lucrări

Exact în momentul în care românii sperau că Autostrada Moldovei A7 va deveni complet funcțională, apare amenințarea care poate arunca în aer întregul proiect: ultimul tronson dintre Bacău și Pașcani riscă să rămână fără finanțare, iar toate semnalele indică un posibil blocaj de proporții.

Robinetul PNRR se închide în august, iar odată cu el și ritmul lucrărilor

În timp ce Guvernul vorbește despre un an istoric pentru infrastructură și promite un record absolut de peste 233 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026, în spatele optimismului oficial se conturează un scenariu pe care autoritățile evită să îl discute public: după luna august, robinetul PNRR se închide. Iar odată cu el se poate opri și ritmul lucrărilor.

Autostrada Moldovei intră astfel în cea mai periculoasă etapă de la debutul construcției. Nu mai este vorba despre exproprieri, contestații sau autorizații, ci despre cel mai sensibil capitol al oricărui proiect de infrastructură: banii.

Avertismentul lansat de președintele Asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, este fără echivoc: „PNRR se termină în august. În PNRR este până la Bacău”.

Această frază spune, de fapt, totul. Din acel moment, ultimele loturi ale A7 vor depinde exclusiv de capacitatea statului român de a găsi rapid miliarde de lei din alte surse. Iar dacă aceste fonduri nu vor apărea la timp, consecințele pot fi dramatice: încetinirea șantierelor, reducerea mobilizării constructorilor sau chiar suspendarea unor lucrări.

Cele mai expuse sunt tocmai loturile care ar trebui să închidă definitiv Autostrada Moldovei: Lotul 1 Bacău (Săucești) - Trifești (30,3 kilometri), Lotul 2 Trifești - Gherăești (18,99 kilometri) și Lotul 3 Mircești - Pașcani (28,09 kilometri).

Toate au ieșit, practic, din calendarul optimist al anului 2026.

În cel mai bun scenariu, circulația ar putea fi deschisă abia în 2027. Într-un scenariu pesimist, lipsa finanțării poate împinge termenele și mai departe, iar Moldova riscă să rămână cu o autostradă care... se oprește înainte de destinație.

Trecem de la temerile legate de luna finalizării... la asigurarea finanțării

Paradoxul este uriaș. România se pregătește să sărbătorească un posibil record național de kilometri inaugurați, însă exact proiectul considerat vital pentru dezvoltarea Moldovei intră într-o zonă de incertitudine totală.

De acum, marea dilemă nu va mai fi legată de termenele de finalizare respectate, ci de asigurarea finanțării.

Autostrada Moldovei nu este doar un proiect de infrastructură. Este coloana vertebrală a economiei regiunii, legătura cu sudul țării, cu Portul Constanța și, în perspectivă, cu Autostrada Unirii A8. Un blocaj pe ultimii kilometri ar produce efecte în lanț asupra investițiilor, transportului de mărfuri și atractivității economice a întregii regiuni.

Toate privirile sunt acum îndreptate spre Ministerul Transporturilor și Guvern. Dacă nu vor identifica rapid sursele alternative de finanțare, 2026 riscă să intre în istorie nu doar ca anul recordurilor, cum își doresc guvernanții, ci și ca anul în care cel mai important proiect rutier al Moldovei a ajuns în pragul unui blocaj financiar fără precedent.

Daniel BACIU