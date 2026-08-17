Camioanele prea grele, la țintă

* amenzi de peste 250.000 de lei și controale permanente pe șoselele județului

Șoferii de camioane care ignoră limitele de tonaj au intrat în vizorul autorităților din Iași. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași, împreună cu Poliția Rutieră, intensifică verificările pe șoselele din întreg județul, iar mesajul pentru transportatori este cât se poate de clar: controalele nu se opresc!

De la începutul anului și până în prezent, echipele de control au aplicat amenzi de peste 250.000 de lei pentru neregulile constatate. Iar autoritățile anunță că acțiunile vor continua pe tot parcursul anului.

Verificările sunt făcute cu ajutorul unor cântare mobile, amplasate temporar în diferite zone ale județului. Echipele mixte nu urmăresc doar greutatea totală a vehiculelor, ci verifică și modul în care este încărcată marfa, pentru a depista transporturile care depășesc limitele legale.

Un camion încărcat peste limita admisă nu înseamnă doar o posibilă amendă. Greutatea suplimentară exercită o presiune enormă asupra infrastructurii și poate accelera degradarea carosabilului, favorizând apariția gropilor și a altor probleme care afectează traficul.

Iar nota de plată ajunge, în cele din urmă, tot la comunitate. Drumurile deteriorate prematur trebuie reparate din bani publici, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru bugetul județean și, implicit, pentru contribuabili.

În același timp, transporturile care nu respectă limitele de tonaj pot reprezenta un risc pentru ceilalți participanți la trafic. Tocmai de aceea, autoritățile susțin că verificările sunt necesare pentru protejarea infrastructurii și creșterea siguranței rutiere.

Pentru transportatori, avertismentul este fără echivoc: nu este vorba despre o razie de câteva zile și nici despre o acțiune izolată.

DJADP Iași și Poliția Rutieră anunță că verificările vor continua permanent, pe toate șoselele din județ și pe tot parcursul anului. Cântarele mobile vor apărea în zone diferite, astfel încât transportatorii să nu poată anticipa cu ușurință locurile în care vor fi efectuate controalele. Andrei TURCU