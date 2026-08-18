„Luceafărul” deschide stagiunea cu artiști din New York și un musical

* instituția de spectacole revine din vacanță cu un proiect internațional, spectacole pentru copii și pregătirile pentru o nouă ediție a FITPTI * stagiunea începe pe 20 august, iar una dintre cele mai importante premiere ale începutului de sezon va fi realizată împreună cu trei artiști de la Pace University din New York

Vara se termină mai repede pentru actorii Teatrului Luceafărul. Repetițiile au început deja, iar noua stagiune aduce la Iași o echipă artistică din Statele Unite, un musical pentru întreaga familie și revenirea spectacolelor pe cele două scene ale teatrului. Primul titlu este programat joi, 20 august.

Publicul revine în sălile Teatrului Luceafărul chiar înainte de încheierea verii. Joi, 20 august, de la ora 17:30, va fi prezentată „Scufița Roșie”, primul spectacol al stagiunii 2026-2027. Duminică, 23 august, de la aceeași oră, în sala mică, cei mai mici spectatori vor putea vedea „Gri colorat”.

Noua stagiune vine după un sezon în care teatrul ieșean a avut 471 de reprezentații, jucate nu doar în cele două săli ale instituției, ci și în tramvaiul aniversar dedicat celor 75 de ani de existență, în spații alternative, în turnee și la festivaluri.

Au fost realizate opt spectacole noi, între care „Tramvaiul gândurilor”, dar și proiectul „Teatrul trece BACUL”, care a adus în formule performative texte din programa examenului de maturitate: „Iona” de Marin Sorescu, „Ion” de Liviu Rebreanu, „Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi și „Moara cu noroc” de Ioan Slavici. Stagiunea trecută a însemnat și selecții la festivalurile de la Piatra Neamț, Galați și Chișinău, precum și un turneu internațional la Aarhus și Copenhaga, în Danemarca. În total, spectacolele Luceafărului au adunat peste 75.000 de spectatori.

Un musical pentru întreaga familie, construit la Iași cu artiști din SUA

Una dintre principalele noutăți ale începutului de sezon este proiectul „Ținutul mofturilor”, la care trupa ieșeană lucrează împreună cu trei artiști de la Pace University New York.

Regizorul Cosmin Chivu, Graham Kindred, care semnează decorul și luminile, și Mel Zago, responsabil de costume, pregătesc la Iași un musical destinat întregii familii. Premiera este programată pe 27 septembrie, în Prologul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași.

Managerul Teatrului Luceafărul, teatrologul Oltița Cîntec, explică miza colaborării internaționale: „ȚINUTUL MOFTURILOR este titlul pe care o echipă de peste ocean, din SUA, îl va lucra cu trupa noastră în săptămânile viitoare. Trei artiști de la Pace University New York – Cosmin Chivu (regizor), Graham Kindred (decor și lumini) și Mel Zago (costume) dezvoltă un musical pentru întreaga familie a cărui premieră va fi în Prologul FITPTI, pe 27 septembrie. E esențial pentru noi, pentru artiștii și publicul nostru, să rămânem conectați la tendințele mondiale, să ne menținem în spiritul estetic al prezentului”.

FITPTI 2026 aduce la Iași spectacole din numeroase țări

Toamna teatrală va continua cu ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași – FITPTI, programată între 1 și 8 octombrie, cu evenimente de Prolog pe 20 și 27 septembrie. Tema acestei ediții este „societatea spectacolului”.

Programul este deja stabilit, iar dimensiunea internațională rămâne una dintre principalele mize ale festivalului. La Iași sunt anunțate participări din Argentina, Austria, Coreea de Sud, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Suedia, Slovacia și Ungaria, alături de companii și artiști din numeroase orașe din România.

Potrivit teatrului, programul cuprinde și numeroase exclusivități naționale, iar spectacolele și evenimentele vor fi distribuite în peste 20 de spații din Iași. Biletele au fost puse în vânzare pe platforma bilet.ro și la casieria Teatrului Luceafărul.

„Luceafărul” merge la WonderPuck, la Cluj-Napoca

Înainte de FITPTI, teatrul ieșean va fi prezent și pe scena unui alt festival important pentru publicul tânăr. Pe 6 septembrie, „Stația clovnilor” va fi jucată la Festivalul WonderPuck din Cluj-Napoca.

Spectacolul este programat în închiderea festivalului și va avea loc în aer liber, în Piața Unirii.

Teatrul „Luceafărul” intră astfel direct într-o toamnă densă: reprezentații pentru public încă din august, un festival la Cluj, o premieră realizată alături de artiști americani și, din octombrie, una dintre cele mai ample reuniuni internaționale dedicate teatrului pentru publicul tânăr organizate la Iași. Maura ANGHEL