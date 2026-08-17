* Mihai Macsim, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie 2026, desfășurată la Istanbul * România a încheiat competiția cu patru medalii: două de argint și două de bronz * performanța are o amprentă ieșeană și la nivelul lotului național, coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean, de la Colegiul Național Iași

România a încheiat ediția din 2026 a Olimpiadei Internaționale de Geografie cu patru medalii. Cele două medalii de argint au fost obținute de Mihai Macsim, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, și Maria Moldovan, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău.

Medaliile de bronz au revenit lui David Gărăiman, elev al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din București, și Cristinei-Daria Toderici, de la Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” din Arad.

Competiția internațională s-a desfășurat la Istanbul, în perioada 11-17 august 2026, și a reunit participanți din 50 de țări.

Pentru Colegiul „Costache Negruzzi”, rezultatul lui Mihai Macsim reprezintă confirmarea unei performanțe pregătite în timp. Un an mai devreme, la Olimpiada Națională de Geografie din 2025, elevul obținuse un premiu special, iar în 2026 s-a calificat în lotul care a reprezentat România la competiția internațională de la Istanbul.

Iașul are și medaliatul, și coordonarea lotului

Amprenta ieșeană asupra rezultatului României nu se oprește la medalia lui Mihai Macsim. Lotul național a fost coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean, de la Colegiul Național Iași, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării.

Mihaela Cornelia Fiscutean are deja experiență în pregătirea loturilor internaționale de geografie. În vara acestui an, aceasta coordonase și lotul României care a obținut locul I la Olimpiada Europeană de Geografie 2026.

Astfel, Iașul este prezent în rezultatul mondial pe două niveluri: prin elevul medaliat cu argint și prin profesorii care au coordonat echipa României.

De la un premiu special la Olimpiada Națională, la podiumul mondial

Parcursul lui Mihai Macsim arată o creștere constantă în competițiile de geografie. În 2025, când era elev în clasa a X-a la „Negruzzi”, el figura între premianții etapei naționale, unde a obținut un premiu special. Profesorul său era Simona Iancu. În 2026, după etapa națională și proba de baraj, Mihai Macsim s-a calificat în lotul României pentru iGeo Istanbul. La Istanbul, calificarea s-a transformat într-o medalie de argint la nivel mondial, într-o competiție care testează nu numai cunoștințele teoretice de geografie, ci și capacitatea de analiză, interpretarea datelor și lucrul practic. Rezultatul îl plasează pe elevul ieșean între cei mai buni tineri geografi ai ediției 2026.

Clara DIMA