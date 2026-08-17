* a doua etapă a admiterii la liceu a intrat în faza repartizărilor, iar în județul Iași sunt mult mai multe locuri decât cereri * pentru cele 987 de locuri libere din categoria generală au fost depuse doar 533 de solicitări * oferta este concentrată în special la liceele tehnologice, dar mai apar locuri și la colegii foarte căutate

Admiterea de toamnă la liceele din Iași începe cu un dezechilibru clar între ofertă și cerere. Inspectoratul Școlar Județean are 987 de locuri libere în categoria generală a etapei a doua, însă pentru acestea au fost depuse doar 533 de cereri. Repartizarea se face în zilele de 17 și 18 august, iar candidații intră într-o etapă în care numărul locurilor disponibile depășește cu mult numărul solicitărilor.

Aproape două locuri pentru fiecare cerere

În județul Iași, a doua etapă a admiterii la liceu pornește cu 987 de locuri generale disponibile și doar 533 de cereri depuse. Diferența este de 454 de locuri. Raportat strict matematic, există aproximativ 1,85 locuri pentru fiecare cerere. Asta nu înseamnă însă că orice candidat își poate alege orice liceu. Repartizarea depinde de media de admitere, de opțiunile exprimate și, în unele cazuri, de criterii suplimentare stabilite pentru anumite locuri.

În total, oferta ajunge la 1.179 de locuri

Cele 987 de locuri reprezintă doar categoria generală din oferta publicată pentru etapa a doua. Inspectoratul Școlar Județean mai indică 41 de locuri care pot fi ocupate cu respectarea criteriului privind ultima medie de admitere sau a criteriilor de departajare, 76 de locuri rezervate candidaților romi și 75 de locuri pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. În total, oferta ajunge astfel la 1.179 de locuri, însă acestea nu pot fi tratate toate la fel. Locurile rezervate și cele condiționate au propriile reguli de acces.

Cele mai multe locuri sunt în învățământul tehnologic

O mare parte dintre locurile rămase după prima repartizare se găsesc la liceele și colegiile tehnologice din municipiul Iași. La Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” apar zeci de locuri disponibile pe mai multe specializări. La calificarea operator la mașini cu comandă numerică sunt 34 de locuri libere, iar la tehnician în automatizări alte 18. La Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, specializarea tehnician în gastronomie figurează cu 41 de locuri libere. La Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, tehnician operator procesare text/imagine are 26 de locuri disponibile, iar tehnician multimedia 23. Locuri mai apar și la „Henri Coandă”, „Petru Poni”, „Gheorghe Asachi”, „Dimitrie Leonida”, „Ion Holban” și la Colegiul Agricol „Vasile Adamachi”.

Negruzzi, Ibrăileanu și Eminescu apar în ofertă

Lista etapei a doua conține și câteva nume dintre liceele foarte căutate ale Iașului. La Colegiul Național „Costache Negruzzi”, la Filologie, apar două locuri care pot fi ocupate numai cu respectarea criteriului privind media sau a criteriilor de departajare, precum și un loc destinat candidaților cu CES. Ultima medie indicată pentru specializare este 8,87. La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” apar câte un loc supus unor condiții similare la Matematică-Informatică, Filologie și Științe Sociale. Și Colegiul Național „Mihai Eminescu” figurează cu locuri condiționate la Filologie și Filologie bilingv franceză. La Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Științele Naturii figurează cu un loc destinat candidaților romi, iar la Filologie bilingv germană apar trei locuri în categoria generală.

Prezența acestor colegii pe listă nu înseamnă, așadar, că locurile sunt deschise oricărui candidat indiferent de medie.

Locuri disponibile și în Pașcani, Hârlău sau Târgu Frumos

Oferta nu se limitează la municipiul Iași. Locuri libere apar și în Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Miroslava, Belcești, Vlădeni și în alte localități ale județului. La Pașcani, de exemplu, Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” are o specializare cu 24 de locuri generale disponibile. Oferta include și unități particulare, astfel că familiile trebuie să verifice atent tipul liceului și condițiile de înscriere înainte de completarea opțiunilor.

Repartizarea nu mai este făcută de calculator

Etapa din 17 și 18 august este diferită de repartizarea computerizată din iulie. Candidații sunt repartizați de Comisia de Admitere Județeană Iași, potrivit procedurii stabilite pentru etapa a doua. Pentru absolvenții care au susținut Evaluarea Națională, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. În această etapă pot intra candidații care nu au fost repartizați în prima rundă, cei care nu și-au depus dosarele la liceul unde fuseseră repartizați, cei care nu au participat la prima repartizare și alte categorii prevăzute de procedura oficială.

Cele 533 de cereri arată unde este adevărata problemă

Cifra care schimbă imaginea etapei a doua nu este doar cea a celor 987 de locuri libere, ci numărul mult mai mic al celor care au cerut efectiv repartizarea. Doar 533 de cereri au fost depuse. Asta arată că problema nu mai este lipsa locurilor, ci potrivirea dintre oferta rămasă și ceea ce caută absolvenții. Cele mai multe locuri sunt disponibile la profiluri tehnologice și la specializări mai puțin căutate, în timp ce locurile rămase în colegiile de top sunt foarte puține și, de regulă, condiționate de medii sau criterii speciale. După repartizarea din 17 și 18 august se va vedea câte dintre cele 533 de cereri pot fi soluționate și, mai ales, câte dintre cele 987 de locuri generale vor rămâne neocupate și după admiterea de toamnă. Clara DIMA