Parcările locuințelor sociale, plafonate la maximum 55 de euro pe metrul pătrat

* statul va finanța un singur loc de parcare la două locuințe sociale, iar suprafața pentru care se poate acorda finanțare va fi de cel mult 1.000 de metri pătrați

Ministerul Dezvoltării vrea să pună frână cheltuielilor cu parcările și căile de acces aferente locuințelor sociale construite cu bani de la bugetul de stat. Un nou standard de cost propus de minister stabilește un plafon clar: maximum 55 de euro pe metrul pătrat, fără TVA, pentru lucrările de construire și amenajare a parcărilor, aleilor și căilor de acces.

Măsura urmărește să pună capăt cheltuielilor fără limite clare și să asigure că banii publici sunt utilizați, potrivit Ministerului Dezvoltării, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Nota de plată, sub control

Concret, din transferurile de la bugetul de stat vor putea fi decontate lucrările pentru locurile de parcare, precum și pentru locurile de trecere, alei și căi de acces, însă doar în limita stabilită prin noul standard. Pentru fiecare două locuințe sociale va putea fi finanțat cel mult un loc de parcare.

În același timp, costul unitar al lucrărilor va trebui să se încadreze în plafonul de 55 de euro/mp, fără TVA, iar finanțarea de la bugetul de stat va putea acoperi cel mult 1.000 mp.

Ministerul Dezvoltării susține că valoarea nu a fost stabilită întâmplător. La calcularea plafonului au fost avute în vedere regulile utilizate pentru stabilirea standardului de cost aferent drumurilor publice din interiorul localităților, în cazul investițiilor finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.

Practic, autoritățile vor trebui să se încadreze într-o limită financiară prestabilită atunci când amenajează infrastructura din jurul locuințelor sociale. Noul standard ar trebui să permită realizarea parcărilor, aleilor și căilor de acces la un nivel care să respecte cerințele de calitate în construcții, fără ca nota de plată să scape de sub control.

Reguli mult mai precise pentru cheltuieli

Miza este importantă pentru administrațiile locale, care beneficiază de finanțare de la bugetul de stat pentru construirea locuințelor sociale. Odată cu introducerea plafonului, cheltuielile pentru infrastructura aferentă acestor imobile vor fi supuse unor reguli mult mai precise.

În prezent, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației derulează programul pentru finanțarea construcției de locuințe sociale în baza Legii locuinței nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, pentru proiectele viitoare, administrațiile locale nu vor mai putea calcula fără o limită explicită costurile pentru parcări și acces. 55 de euro pe metrul pătrat, maximum 1.000 de metri pătrați și un loc de parcare la două locuințe – acestea sunt reperele propuse de Ministerul Dezvoltării pentru cheltuirea banilor publici în cazul infrastructurii aferente locuințelor sociale. Raluca STROE