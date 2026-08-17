Iașul face front comun cu Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria pentru fonduri europene

* se pregătește o alianță cum rar s-a mai văzut la frontiera de est a Uniunii Europene * aproape 300 de autorități publice din patru state sunt așteptate pe 11 septembrie 2026, la Eforie Nord, pentru semnarea actelor de constituire ale GECT EAST GATE * printre administrațiile care intră în această construcție se află și cele din județul Iași

Iașul se pregătește să intre într-o construcție regională de proporții, alături de administrații din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Miza: proiecte comune, investiții și acces mai puternic la fondurile europene.

Nouă consilii locale ieșene au adoptat deja hotărârile de aderare, iar până la ceremonia oficială numărul membrilor fondatori din județ ar urma să se apropie de 20. Practic, Iașul își consolidează o poziție într-o rețea care depășește deja 160 de autorități publice din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.

Plan de o amploare impresionantă

Din această rețea fac parte Consiliul Regional Cernăuți, toate consiliile raionale din regiunea Cernăuți, Euroregiunea Nistru, peste 30 de autorități locale din regiunile Cernăuți, Vinnița și Odesa, precum și peste 80 de autorități locale din Republica Moldova. Estimările pentru finalizarea procesului indică peste 50 de membri din Ucraina și aproximativ 130 din Republica Moldova, la care se adaugă administrațiile din România și Bulgaria.

Ținta: aproximativ 300 de membri fondatori. Pentru Iași, aflat la câțiva kilometri de frontiera cu Republica Moldova, miza este cu atât mai mare. Legăturile peste Prut pot căpăta o dimensiune instituțională și economică nouă, într-o structură care își propune să transforme cooperarea transfrontalieră în proiecte concrete.

EAST GATE nu este doar o declarație de intenție

Gruparea este constituită în baza Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 și va avea personalitate juridică proprie. Unul dintre obiectivele centrale este atragerea fondurilor europene și dezvoltarea unor proiecte comune pentru comunitățile membre.

Cu alte cuvinte, administrațiile care până acum încercau separat să găsească finanțări, parteneri și soluții pentru proiecte de infrastructură sau dezvoltare vor putea acționa într-o rețea mult mai largă.

Pentru comunitățile mici, avantajul poate fi major: forța unei alianțe de sute de administrații în fața marilor oportunități de finanțare europeană.

Ceremonia de constituire este programată vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 12:00, la Hotel Europa din Eforie Nord. Sunt așteptați președinți de consilii județene, regionale și raionale, primari de municipii și orașe, reprezentanți ai euroregiunilor și rectori ai unor universități.

La eveniment urmează să fie invitați și ambasadori ai statelor participante, miniștri ai dezvoltării regionale, europarlamentari și președinta Comitetului European al Regiunilor.

Administrații cu priorități și realități diferite, la aceeași masă!

Pentru Iași, mesajul este clar: județul nu mai privește doar spre vest atunci când vine vorba despre dezvoltare, ci își construiește o rețea regională care trece peste granițe.

De la comunitățile din Moldova românească până la cele din Republica Moldova și Ucraina, iar mai departe spre Bulgaria, EAST GATE încearcă să pună aceeași masă administrații cu priorități și realități diferite, dar cu un interes comun: să aducă investiții și bani europeni în comunitățile lor.

Iar pentru autoritățile ieșene care vor adopta hotărârile până la ceremonia din septembrie există o miză suplimentară: statutul de membru fondator al unei structuri europene care abia acum se naște. O rețea de aproape 300 de administrații din patru state, construită chiar la granița de est a Uniunii Europene.

Daniel BACIU