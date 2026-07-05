Iașul va deveni, pe 5 august 2026, una dintre marile scene ale filmului românesc. Cea de-a 17-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc se deschide oficial pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, într-o gală în aer liber care aduce împreună cinematografia, muzica și nostalgia unei generații.

Evenimentul începe la ora 19:30, pe pietonal, în inima orașului, iar tema ediției din acest an este „Terapia”. Nu întâmplător, seara de deschidere propune un film despre curaj, prietenie și descoperire de sine, urmat de un concert 3 Sud Est, trupă care a marcat adolescența multor români.

„Atlasul Universului”, avanpremieră la Iași

Publicul va putea vedea în avanpremieră lungmetrajul „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu. Filmul a fost prezentat în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, în secțiunea Generation Kplus, unde a primit Mențiunea Specială a juriului.

Producția românească a mai fost distinsă cu titlul de cel mai bun film în competiția pentru adolescenți la Festivalul Internațional de Film de la Sofia și a fost selectată la Cannes Écrans Juniors, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Cannes 2026. Este primul film românesc inclus în această secțiune dedicată publicului tânăr.

Povestea îl are în centru pe Filip, un băiat de 10 ani care își dorește o pereche de încălțări pentru un meci de fotbal. Bucuria îi este însă stricată de o încurcătură: primește doi pantofi pentru piciorul drept. De aici începe o călătorie care trece dincolo de un simplu drum pentru găsirea perechii potrivite. Este o poveste despre maturizare, curaj și prietenie, potrivită cu tema ediției SFR 17.

Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului, ceea ce transformă seara într-o întâlnire directă între publicul ieșean și creatorii unei producții românești deja remarcate pe scena internațională.

3 Sud Est cântă pe pietonal, după proiecție

După film, de la ora 21:30, scena de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi preluată de 3 Sud Est. Concertul este gândit ca o întoarcere muzicală în anii în care piesele trupei făceau parte din coloana sonoră a adolescenței pentru o întreagă generație.

În logica temei din acest an, seara propune o formă de terapie prin film, muzică și memorie afectivă. Andrei Giurgia, directorul SFR, spune că avanpremiera de la Iași și concertul 3 Sud Est construiesc împreună un eveniment pentru toate vârstele, o întâlnire cu emoțiile de altădată și cu povești noi.

Serile Filmului Românesc revin la Iași

Ajuns la ediția a 17-a, festivalul Serile Filmului Românesc revine cu proiecții în aer liber, invitați speciali, spectacole de teatru, concerte și evenimente dedicate filmului românesc. Ediția din acest an este construită în jurul ideii de artă ca spațiu de introspecție, reconectare și vindecare.

Gala de deschidere este organizată de Asociația ARTIS și Ateneul Național din Iași, cu susținerea Primăriei Municipiului Iași și a Consiliului Județean Iași. Biletele sunt puse în vânzare pe Eventbook, iar primele 50 pot fi achiziționate la preț special. Numărul de locuri este limitat. Clara DIMA