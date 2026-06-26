Emoții mari pentru absolvenții de liceu din județul Iași. Peste 5.000 de candidați sunt înscriși la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026, organizată în 18 centre de examen.

Bacalaureat 2026 la Iași: 5.296 de candidați intră în examen

Peste 5.000 de absolvenți din județul Iași intră, de luni, în una dintre cele mai importante etape ale parcursului lor educațional. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 aduce emoții pentru elevi, părinți și profesori, dar și reguli stricte pentru desfășurarea probelor scrise.

La nivelul județului Iași, pentru susținerea probelor din prima sesiune a Bacalaureatului s-au înscris 5.296 de candidați. Dintre aceștia, 4.862 provin din seria curentă, iar 434 sunt absolvenți din seriile anilor anteriori.

Examenul va fi organizat în 18 centre de examen. Cele mai multe sunt în municipiul Iași, unde funcționează 14 centre, iar alte patru sunt în afara municipiului: două la Pașcani, unul la Hârlău și unul la Târgu Frumos.

Calendar Bacalaureat 2026 la Iași

Prima probă scrisă este programată luni, 29 iunie, la Limba și literatura română. Marți, 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, iar joi, 2 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului și specializării.

Vineri, 3 iulie 2026, este programată și proba scrisă la disciplina non-lingvistică studiată în limba franceză, pentru elevii de la secțiile bilingve francofone. La această probă vor participa 38 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași și 11 elevi de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările scrise și pot depune contestații. Procesul continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie.

Reguli stricte pentru candidați

Probele scrise încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat redactării unei lucrări este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Pentru candidații care au primit aprobarea Comisiei Județene de Bacalaureat, timpul de lucru poate fi prelungit cu maximum două ore. În județul Iași, pentru 53 de absolvenți proveniți din 18 școli, au fost propuse adaptări ale procedurilor de susținere a examenului, pentru asigurarea egalității de șanse.

Toate sălile de examen sunt dotate cu sisteme funcționale de supraveghere video și audio.

Ce nu au voie elevii să aducă în sala de examen

Candidații trebuie să respecte reguli clare privind materialele permise. Pentru rezolvarea subiectelor se folosește numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru scheme și desene este permis doar creionul negru.

La Matematică și Geografie pot fi utilizate doar instrumente de desen. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită trebuie să fie exclusiv cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în săli a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșelor, poșetelor, manualelor, dicționarelor, notițelor sau a oricărui material care ar putea fi folosit pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, nu sunt permise telefoanele, tabletele, stick-urile de memorie sau alte dispozitive electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită foi, ciorne, notițe ori alte materiale.

Eliminarea din examen înseamnă interdicție pentru următoarele două sesiuni

Regulile privind frauda sunt foarte dure. Candidații surprinși cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu. Măsura se aplică și în cazul în care obiectele au fost introduse de candidat, de alți candidați sau de alte persoane.

Eliminarea din examen are consecințe directe: candidatul nu mai are dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative. În primul rând, trebuie să aibă recunoscute, echivalate sau susținute toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

De asemenea, candidatul trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. Media finală a probelor scrise trebuie să fie de minimum 6.

Pentru absolvenții din Iași, Bacalaureatul 2026 începe cu presiune, emoție și speranță. Pentru mulți dintre ei, rezultatele din luna iulie vor decide admiterea la facultate, intrarea pe piața muncii sau următorul pas într-un traseu profesional deja conturat. Maura ANGHEL