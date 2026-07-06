Școala mobilă ajunge în zona Șes Bahlui și în mai multe comunități rurale

* România, rușinea Europei: un copil din cinci nu ajunge nici măcar la grădiniță! * Școala mobilă pleacă în cartierele și satele județului Iași, acolo unde educația nu mai ajunge * drama tăcută din Iași: mulți copii de 5-6 ani nu au ținut niciodată un creion în mână

România continuă să conducă un clasament pe care nicio țară europeană nu și l-ar dori. Aproape un copil din cinci nu ajunge la grădiniță, iar țara noastră înregistrează cea mai mare rată de excludere din educația preșcolară din întreaga Uniune Europeană. În spatele acestui record rușinos se află mii de copii pentru care copilăria începe cu lipsuri, sărăcie și șanse aproape inexistente.

Iașul intră în lupta pentru copiii pe care sistemul i-a abandonat

În această vară, organizația Salvați Copiii își mută atenția asupra județului Iași, unde sute de copii din comunități vulnerabile au nevoie de sprijin pentru a nu rămâne definitiv în afara sistemului de educație. Trei unități de învățământ din municipiu vor găzdui programe estivale, iar Școala mobilă va merge direct acolo unde școala nu reușește să ajungă: în zona Șes Bahlui și în mai multe comunități rurale afectate de sărăcie.

În multe dintre aceste familii, grădinița nu este refuzată, ci pur și simplu imposibil de accesat. Lipsa banilor pentru haine, încălțăminte, rechizite sau transport, lipsa documentelor ori absența locurilor disponibile transformă educația într-un lux. Pentru mulți copii, prima zi de școală vine fără pregătirea pe care ceilalți o dobândesc firesc în anii de grădiniță.

Datele prezentate de Salvați Copiii sunt alarmante. 86% dintre familiile participante la program spun că veniturile nu le acoperă nici măcar cheltuielile de bază, iar sărăcia este principalul motiv pentru care copiii lipsesc de la grădiniță sau nu sunt înscriși deloc.

În spatele statisticilor sunt povești dramatice

Sunt copii care întreabă dacă vor avea primul lor ghiozdan, dacă vor avea colegi sau când vor putea și ei să meargă la grădiniță, așa cum merg ceilalți copii. Întrebări simple, dar care arată cât de mare este prăpastia dintre două Românii: una în care educația este un drept firesc și alta în care ea rămâne un privilegiu.

Prin programele desfășurate în această vară, peste 1.500 de copii din întreaga țară vor primi sprijin educațional, iar peste 1.000 de voluntari vor încerca să recupereze întârzierile provocate de ani de excluziune și lipsuri. La Iași, intervențiile vizează tocmai comunitățile unde riscul de abandon școlar începe încă din primii ani de viață.

Mesajul transmis de organizație este unul fără echivoc: dacă acești copii nu sunt sprijiniți acum, decalajele se vor adânci, iar sărăcia va continua să se transmită din generație în generație.

România nu este doar pe ultimul loc în Uniunea Europeană la participarea copiilor la educația preșcolară. În județe precum Iași, statisticile se traduc în copii care încep viața cu un handicap uriaș, înainte de a păși pentru prima dată într-o sală de clasă. Carmen DEACONU