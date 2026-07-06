Hărțuirea la muncă, risc tot mai mare pentru firmele din Iași

* angajatorii sunt chemați să ia în serios prevenirea hărțuirii la locul de muncă, pe fondul obligațiilor legale tot mai clare și al sancțiunilor care pot ajunge la 50.000 de lei

Hărțuirea la locul de muncă nu mai este o problemă care poate fi tratată informal în firme. Pentru angajatorii din Iași, subiectul devine tot mai important, în condițiile în care județul avea, potrivit datelor ONRC pentru mai 2025, 61.209 profesioniști activi din punct de vedere juridic.

În acest context, Camera de Comerț și Industrie Iași aduce în discuție, pe 7 și 8 iulie 2026, tema hărțuirii la locul de muncă. Întâlnirea se adresează angajatorilor, managerilor, specialiștilor HR, reprezentanților juridici și persoanelor desemnate cu responsabilități anti-hărțuire.

Miza este una serioasă pentru mediul de afaceri local. Relațiile de muncă, presiunile ierarhice, conflictele interne și comportamentele abuzive nu mai pot fi lăsate la nivelul formulei „se rezolvă între colegi”. La nivel național, inspectoratele teritoriale de muncă au înregistrat, în perioada aprilie 2024 – iunie 2025, 680 de sesizări privind hărțuirea la locul de muncă. În urma controalelor, au fost dispuse 356 de măsuri, între care completarea regulamentelor interne, stabilirea sancțiunilor disciplinare și înființarea unor comisii responsabile cu primirea sesizărilor.

Regulamentul intern nu mai este doar o formalitate

Legislația obligă angajatorii să prevină și să combată hărțuirea morală și hărțuirea pe criteriul de sex la locul de muncă. Neîndeplinirea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de la 30.000 la 50.000 de lei, iar hărțuirea morală săvârșită de un angajat poate atrage amendă de la 10.000 la 15.000 de lei.

Hărțuirea poate însemna umilire repetată, intimidare, izolare profesională, comentarii degradante, presiuni psihologice sau comportamente care afectează demnitatea și sănătatea angajatului. Pentru o companie, asemenea situații pot duce la reclamații, controale, litigii și pierderi de imagine.

Tema este cu atât mai actuală cu cât munca nu se mai desfășoară doar la birou. Ședințele online, grupurile de lucru, emailurile, deplasările profesionale sau evenimentele organizate de companie pot deveni spații în care apar comportamente nepotrivite.

Pentru angajatori, mesajul este simplu: prevenirea hărțuirii nu mai poate rămâne un paragraf uitat în regulamentul intern. Devine o obligație concretă și un test de maturitate pentru fiecare firmă.

Dan DIMA