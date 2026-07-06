Trei mari constructori europeni blochează autostrada care ne poate scoate din infernul de la Podu Iloaiei

* gigantul austriac Strabag și constructorii turci Makyol și Kalyon au contestat oferta declarată câștigătoare, depusă de asocierea condusă de Danlin XXL * durata contractului pe tronsonul Târgu Frumos - Lețcani este de 46 de luni, iar specialiștii estimează că ordinul de începere a proiectării ar trebui emis cel târziu în februarie 2027 pentru ca termenul să poată fi respectat, în conformitate cu finanțarea SAFE

Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, considerat cheia deblocării traficului din Podu Iloaiei și una dintre cele mai importante investiții rutiere din Moldova, este prins într-un adevărat război juridic între unii dintre cei mai mari constructori din Europa.

Patru contestații depuse la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) țin în loc licitația de peste 4,57 miliarde de lei. Două dintre ele aparțin gigantului austriac Strabag, iar celelalte au fost formulate de constructorii turci Makyol și Kalyon.

Ne paște încă un deceniu de coloane!

Potrivit calendarului proiectului, contractul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2030, deoarece finanțarea este asigurată prin programul european SAFE.

Cum durata contractului este de 46 de luni, specialiștii estimează că ordinul de începere a proiectării ar trebui emis cel târziu în februarie 2027 pentru ca termenul să poată fi respectat. Asta înseamnă că au rămas doar aproximativ șapte luni pentru închiderea tuturor litigiilor, semnarea contractului și parcurgerea etapelor administrative.

Pentru ieșeni, acesta nu este un simplu tronson de autostradă. Este segmentul care promite să scoată traficul de tranzit din Podu Iloaiei, localitate devenită sinonimă cu blocajele kilometrice și orele pierdute în trafic.

Dacă proiectul continuă să fie împins dintr-o contestație în alta, există riscul unor întârzieri importante. În funcție de durata procedurilor și de calendarul de implementare, acestea pot pune presiune asupra respectării termenelor asumate prin finanțarea europeană.

Contestație de 112 pagini. Urtoi: „De ce întârzie atât CNSC?”

Gigantul austriac Strabag a depus o nouă contestație, de 112 pagini, după ce a obținut acces la documentația licitației. Compania susține că oferta declarată câștigătoare, depusă de asocierea condusă de Danlin XXL, ar conține un grafic de execuție imposibil de respectat.

Austriecii reclamă termene considerate nerealiste pentru excavații, consolidări, poduri și pasaje și susțin că resursele declarate nu ar putea susține ritmul de lucru promis în ofertă.

Fostul membru al Consiliului de Administrație al CNIR, Cătălin Urtoi, acuză lipsa unei decizii și cere explicații publice. „Tronsonul de autostradă Târgu Frumos-Lețcani este în continuare blocat în contestații. Cel mai așteptat tronson din județul Iași nu are încă o rezolvare juridică. De ce întârzie atât de mult CNSC cu o decizie finală? Se dorește eliminarea celor de la Danlin XXL și de pe acest lot și nu știu cum s-o facă?! Este o decizie politică sau juridică? Ce fac cei din Ministerul Transporturilor și CNIR?”, a transmis acesta.

Singurul tronson fără constructor confirmat

În timp ce celelalte loturi ale A8 înaintează spre proiectare sau execuție, Târgu Frumos - Lețcani a rămas singurul tronson major fără un câștigător validat definitiv. Iar cu fiecare săptămână care trece, presiunea asupra autorităților crește.

Acesta este tronsonul care ar urma să scoată traficul de tranzit din Podu Iloaiei, una dintre cele mai sufocate zone rutiere din județ. Pentru mii de șoferi care pierd zilnic timp în ambuteiaje, fiecare lună de întârziere înseamnă încă luni de nervi și blocaje.

Autostrada Unirii este, din nou, într-un moment critic. De deciziile care vor fi luate în următoarele luni depinde dacă acest tronson va intra în proiectare conform calendarului sau dacă va acumula noi întârzieri.

Daniel BACIU