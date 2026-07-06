Muzeul „Regina Maria”, vacanță vie pentru copiii Iașului

* copiii de la Școala de Vară a Micilor Jurnaliști au revenit la muzeu pentru un atelier despre comunicare, curiozitate și bucuria de a descoperi orașul prin povești

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași își confirmă, și în această vară, rolul de partener activ al vacanței copiilor. Nu doar prin expoziții și vizite ghidate, ci prin întâlniri în care istoria orașului devine apropiată, vie și ușor de înțeles pentru cei mici.

Pentru copiii curioși, muzeul coordonat dr Aurica Ichim nu este doar un loc în care se privesc obiecte vechi, ci un spațiu în care întrebările sunt încurajate, emoțiile sunt primite firesc, iar descoperirea devine parte din joc. Ușile muzeului rămân deschise pentru grupuri de copii, profesori, părinți și coordonatori de proiecte educaționale care caută activități cu sens în timpul vacanței.

Un astfel de moment a avut loc în cadrul Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști, când copiii au rememorat, alături de muzeograful Alexandru Gorea, momente importante din vizitele lor de peste an. Dialogul a fost unul firesc, plin de creativitate și veselie, iar cei mici au avut ocazia să își amintească nu doar ce au văzut în muzeu, ci și ce au simțit, ce i-a surprins și ce întrebări le-au rămas în minte.

Micii jurnaliști au învățat să se prezinte și să comunice

Atelierul desfășurat la Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași a avut și o componentă practică importantă. Copiii au lucrat pe ideea de prezentare personală, autocunoaștere și socializare, abilități esențiale nu doar pentru jurnalism, ci pentru viața de zi cu zi.

Într-un cadru prietenos, micii participanți au învățat cum să vorbească despre ei, cum să se prezinte în fața celorlalți, cum să asculte și cum să transforme emoțiile în curaj. Exercițiile au fost adaptate vârstei lor și au pus accent pe exprimare, încredere și comunicare autentică.

Un muzeu care apropie copiii de orașul lor

Iașul are nevoie de astfel de spații educaționale vii, în care copiii să descopere orașul nu doar din manuale, ci prin experiențe directe. Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, dedicat memoriei și istoriei locale, poate deveni pentru cei mici un punct de pornire în înțelegerea locului în care trăiesc.

În vacanță, când timpul copiilor poate fi folosit fie la întâmplare, fie cu rost, întâlnirile culturale și atelierele creative oferă o alternativă valoroasă. Îi ajută să fie mai atenți, mai curioși, mai sociabili și mai încrezători în felul în care se exprimă.

Prezența copiilor de la Școala de Vară a Micilor Jurnaliști la Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași arată că educația non-formală poate funcționa foarte bine atunci când instituțiile culturale devin parteneri reali ai comunității.

Maura ANGHEL