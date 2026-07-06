Suspiciuni privind un nou episod de poluare în lacul Ciric

La doar două săptămâni după precedentul incident, fizicianul ieșean Silviu Gurlui semnalează un posibil nou episod de poluare în lacul Ciric I, unde au fost observați din nou pești morți la suprafața apei.

„Suspectez un nou episod de poluare în lacul Ciric I, după cele din urmă cu două săptămâni”, a transmis acesta.

Alerta vine după ce zeci de kilograme de pește mort au fost găsite în lacurile Ciric, imaginile cu exemplarele plutind la suprafața apei stârnind îngrijorarea locuitorilor și determinând autoritățile să efectueze verificări.

Potrivit lui Silviu Gurlui, există indicii care ar putea sugera existența unor deversări ce au afectat calitatea apei și echilibrul ecosistemului.

În același timp, specialiștii subliniază că fenomenul ar putea fi influențat și de temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile, temperature care au dus la o scădere a oxigenului din apă.

Specialiștii explică faptul că apa foarte caldă reține o cantitate mai mică de oxigen dizolvat, ceea ce poate provoca mortalitate în rândul peștilor, mai ales în lacurile cu circulație redusă a apei.

Cauza exactă a fenomenului urmează să fie stabilită în urma analizelor și investigațiilor de specialitate, care vor arăta dacă este vorba despre un episod de poluare, despre efectele caniculei sau despre o combinație a celor doi factori.

Carmen DEACONU