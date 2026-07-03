* format teologic la Iași, Episcopul Antonie de Bălți va conduce credincioșii din Basarabia în urma alegerii sale de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române * noul mitropolit are o legătură veche și constantă cu Iașul, oraș în care s-a format teologic și unde a revenit, de-a lungul anilor, la numeroase slujbe și evenimente bisericești

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi pe Episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Pentru aceeași demnitate a candidat și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Alegerea marchează o nouă etapă pentru Mitropolia Basarabiei, structură bisericească aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române și cu o puternică încărcătură spirituală, istorică și identitară pentru românii din Republica Moldova.

Iașul, orașul care l-a format teologic

Părintele Antonie s-a născut la 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Legătura cu Iașul nu este, însă, doar una de formare academică. De-a lungul anilor, Episcopul Antonie de Bălți a revenit constant în bisericile și mănăstirile din municipiu și din județ, la slujbe arhierești, hramuri, sfințiri de biserici și momente cu puternică semnificație pentru relația dintre Moldova și Basarabia.

În 2022, a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit credincioșilor despre credință și despre învățătura Sfinților Părinți. Tot în județul Iași, a slujit Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu, unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Moldova.

Slujbe la Iași, Bârnova, Galata și Mogoșești

Numele noului Mitropolit al Basarabiei apare frecvent în viața bisericească ieșeană. A slujit la Parohia Mogoșești, unde a fost prezent în mai mulți ani, inclusiv la hram, iar în 2023 a fost alături de IPS Teofan la sfințirea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bârnova, județul Iași.

Bârnova are, pentru ierarhul basarabean, și o încărcătură simbolică. În 2022, tot acolo a fost marcată împlinirea a 104 ani de la Unirea Basarabiei cu România, moment în care PS Antonie a transmis un mesaj despre unitatea poporului român.

În octombrie 2025, a fost prezent la sfințirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Galata din municipiul Iași, iar în februarie 2026 a oficiat Sfânta Liturghie la hramul Parohiei „Sfântul Haralambie” din Iași, în prezența unui număr mare de credincioși.

Sfânta Parascheva, punte între Iași și Basarabia

O altă legătură importantă este cea cu pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai mare eveniment religios al Iașului. În 2025, PS Antonie a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași alături de IPS Teofan și PS Veniamin, în zilele dedicate hramului Sfintei Parascheva.

Din anul 1995, Antonie de Bălți a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, fiind implicat în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie. În 2014, a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei, iar în 2018 a fost ales Episcop de Bălți.

Prin noua alegere, Antonie de Bălți preia conducerea Mitropoliei Basarabiei într-un moment în care relația spirituală dintre Iași și comunitățile românești de peste Prut rămâne una dintre cele mai puternice punți de identitate, memorie și credință.

Clara DIMA