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Accident mortal la Coropceni

Accident mortal la Coropceni

* un bărbat de 65 de ani a murit după ce a fost strivit de o căruţă şi un butoi metalic

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit, duminică, în localitatea Coropceni, după ce a fost prins între o căruţă şi un butoi metalic. Pentru salvarea victimei a fost solicitat şi un elicopter SMURD, însă leziunile suferite au fost incompatibile cu viaţa.

Bărbatul a suferit multiple traumatisme grave, printre care un traumatism cranio-cerebral sever, leziuni la nivelul coloanei cervicale şi un traumatism toracic cu fracturi ale coastelor, pe ambele părţi.

La sosirea echipajelor medicale, victima se afla în stop cardiac şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Laura RADU

 

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