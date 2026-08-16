* la Iași, reciclarea aparatelor electrice vechi a ieșit din zona campaniilor formale și a intrat în școli, universități și instituții * proiectul ECOarena urmărește atât educația de mediu pentru copii și tineri, cât și colectarea deșeurilor electrice de la firme, școli și instituții publice

Un telefon stricat, o imprimantă scoasă din uz sau un frigider vechi nu dispar atunci când sunt aruncate. Devin deșeuri care trebuie colectate și tratate separat. La Iași, această lecție ajunge anul acesta la mii de copii și studenți, în timp ce companiile și instituțiile pot cere ridicarea gratuită a echipamentelor electrice pe care nu le mai folosesc.

Reciclarea nu mai este explicată doar din pliante

Educația de mediu funcționează greu atunci când rămâne la nivelul unor sloganuri. Din acest motiv, la Iași, reciclarea deșeurilor electrice începe să fie explicată prin contact direct cu obiectele pe care oamenii le folosesc zilnic și apoi le abandonează. În 2026, ECOarena a dus această temă atât în fața copiilor, cât și a studenților. La Universitatea de Științele Vieții din Iași, studenți de la Ingineria Mediului și alte programe de profil au lucrat direct cu echipamente electrice scoase din uz, în cadrul ECOarena LAB. Aparatele au fost desfăcute și analizate pentru a înțelege din ce materiale sunt construite, ce componente pot fi recuperate și ce se întâmplă atunci când un DEEE ajunge pe un traseu greșit. Pentru viitorii specialiști de mediu, reciclarea a devenit astfel mai puțin teorie și mai mult exercițiu practic.

Aproximativ 1.500 de copii, într-o singură acțiune

Mesajul a coborât și spre generațiile mai mici. La începutul verii, aproximativ 1.500 de copii au participat la Iași la o acțiune amplă de educație ecologică, în care protecția mediului, reciclarea și responsabilitatea față de deșeuri au fost explicate prin joc, teatru și interacțiune.

Pentru ECOarena, acesta este unul dintre punctele centrale ale activității dezvoltate în ultimii ani: copilul nu trebuie doar să afle ce înseamnă reciclare, ci să înțeleagă ce se întâmplă dacă o baterie, un telefon sau un aparat electric ajung la gunoiul menajer.

Firmele și instituțiile pot cere ridicarea gratuită

Proiectul este coordonat de Simona Cecilia Ghiga, doctor inginer de mediu, cu o experiență de peste 15 ani în domeniul managementului deșeurilor electrice. Activitatea sa a pornit din zona colectării și reciclării DEEE, dar a ajuns treptat spre educație și colaborări cu școli, universități, firme și instituții. Ideea de bază este simplă: nu este suficient să existe un centru de colectare dacă oamenii nu știu ce trebuie să ducă acolo și de ce. În paralel, problema deșeurilor electrice nu privește doar populația. ECOarena oferă firmelor, instituțiilor publice, unităților de învățământ și organizațiilor din județul Iași servicii gratuite de preluare a echipamentelor electrice și electronice scoase din uz.

Gunoiul electronic, de obicei ascuns prin boxe, magazii și depozite, devine astfel material pentru una dintre lecțiile pe care orașele vor fi obligate să le învețe tot mai serios: ce aruncăm, unde aruncăm și cine răspunde pentru ceea ce rămâne după noi.

Dan DIMA