Patru ore de luptă cu flăcările. Pompierii, mobilizați de urgență la Goești

Un incendiu de vegetație uscată a pus pe jar localitatea Goești, comuna Lungani, județul Iași, pompierii militari fiind nevoiți să intervină timp de aproximativ patru ore pentru a opri propagarea flăcărilor.

Alarma a mobilizat rapid forțe importante de la Detașamentul de Pompieri Târgu Frumos. Două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat au fost trimise la locul incendiului, unde pompierii au luptat pentru localizarea și lichidarea focarelor.

Focul deschis, la originea incendiului

Potrivit verificărilor efectuate după intervenție, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații deschise.

Este un avertisment dur pentru ieșeni, în condițiile în care temperaturile ridicate, seceta și vântul pot transforma în doar câteva minute o simplă ardere într-un incendiu de proporții. Flăcările se pot extinde rapid către culturi agricole, păduri, gospodării sau alte obiective.

ISU Iași atrage atenția că arderea vegetației uscate este interzisă, iar cei care ignoră prevederile legale riscă amenzi uriașe.

Pentru persoanele fizice, sancțiunile pot ajunge la 15.000 de lei, în timp ce persoanele juridice pot fi amendate cu până la 100.000 de lei.

Mai mult, atunci când utilizarea focului produce consecințe care întrunesc elementele unei infracțiuni, poate fi atrasă și răspunderea penală.

Patru ore în care pompierii au ținut focul sub control

Intervenția de la Goești arată cât de repede poate deveni o acțiune aparent banală de „curățare” a terenului o problemă majoră pentru comunitate.

Timp de aproximativ patru ore, pompierii au acționat pentru stingerea focarelor și limitarea extinderii incendiului. În tot acest timp, resurse umane și tehnice importante au fost concentrate în zonă.

Un incendiu de vegetație nu înseamnă doar hectare de teren distruse. Înseamnă echipaje, autospeciale și ore de intervenție care, în același timp, ar putea fi necesare pentru salvarea unor oameni aflați în alte situații de urgență.

Fumul reprezintă, la rândul său, un pericol. Atunci când ajunge pe drumurile publice, poate reduce drastic vizibilitatea și poate favoriza producerea unor accidente.

„Nu aprinde pericolul!”

În această perioadă se desfășoară la nivel național campania „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”, derulată de IGSU între 15 iulie și 15 octombrie 2026.

Mesajul pompierilor este fără echivoc: nu folosiți focul pentru curățarea terenurilor, nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale și nu aruncați țigări ori alte obiecte aprinse la întâmplare.

Iar dacă izbucnește un incendiu sau apare orice situație care poate pune în pericol oameni, bunuri ori mediul, 112 trebuie apelat imediat.

La Goești, flăcările au fost în cele din urmă oprite. Următorul incendiu însă poate fi mult mai aproape de o casă, o cultură sau o pădure. Un foc aprins „pentru câteva minute” se poate transforma într-un dezastru în doar câteva clipe. Andrei TURCU