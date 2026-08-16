Peste 3.000 de persoane s-au înscris în programul COLONPREV pentru depistarea cancerului colorectal

* 87% dintre participanţi provin din mediul rural, iar 53% fac parte din comunităţi marginalizate * femeile reprezintă 58% dintre persoanele înscrise, iar bărbaţii 42%, în timp ce vârsta medie a participanţilor este de 61 de ani

Peste 3.000 de persoane vulnerabile din Regiunea Nord-Est sunt deja înscrise în programul COLONPREV, destinat screeningului pentru cancerul colorectal. Primele rezultate au fost prezentate la Iaşi, în cadrul primei campanii de informare derulate prin proiectul COLONPREV până la sfârşitul anului 2029 în judeţele Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău şi Vaslui. „Prin acest program, screeningul este dus către persoanele vulnerabile sau defavorizate socio-economic, persoane neasigurate, persoane cu dizabilităţi, cu vârste cuprinse între 50 şi 74 de ani întrucât ajung cel mai greu la servicii medicale. Scopul este depistarea precoce a riscului de cancer colorectal şi accesul rapid la investigaţii şi tratament atunci când acestea sunt necesare. Partenerii noştri sunt Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi şi Asociaţia Institutului Regional de Oncologie”, a declarat ec. Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie.

Potrivit datelor obţinute de Institutul Regional de Oncologie şi UMF Iaşi, 87% dintre participanţi provin din mediul rural, iar 53% fac parte din comunităţi marginalizate. Femeile reprezintă 58% dintre persoanele înscrise, iar bărbaţii 42%, în timp ce vârsta medie a participanţilor este de 61 de ani.

Ieșenii, cei mai numeroși participanți

Iaşul concentrează cea mai mare parte a participanţilor, cu 40,4% din totalul persoanelor înrolate. Urmează judeţele Neamţ, cu 33,2%, şi Suceava, cu 26,4%.

Până acum au fost primite 1.928 de rezultate ale testelor FIT, folosite pentru depistarea sângerărilor oculte din scaun. Dintre acestea, 182, adică aproximativ 6%, au fost pozitive. Pentru 137 de persoane colonoscopia a fost deja realizată sau este programată.

În program sunt implicaţi 72 de medici de familie, dintre care 28 din judeţul Iaşi. De asemenea, au fost organizate 39 de evenimente de informare în comunităţi, 24 dintre acestea desfăşurându-se în judeţul Iaşi.

Echipele COLONPREV ajung inclusiv în localităţi rurale şi în comunităţi în care accesul la servicii medicale este mai dificil, cu scopul de a-i informa pe oameni şi de a-i convinge să participe la screening.

Programul urmăreşte depistarea precoce a cancerului colorectal, astfel încât persoanele cu rezultate care ridică suspiciuni să poată beneficia, la timp, de investigaţiile necesare. „Screeningul începe prin contactarea persoanei de către medicul de familie. Aceasta primeşte gratuit testul FIT şi instrucţiunile pentru recoltarea probei acasă. Testul este apoi returnat medicului de familie în maximum două zile şi transmis laboratorului, iar rezultatul este comunicat în cel mult trei săptămâni. Un rezultat pozitiv nu înseamnă automat existenţa cancerului colorectal. Pot exista şi alte cauze, precum hemoroizii sau polipii, însă persoanele cu test FIT pozitiv sunt îndrumate către colonoscopie pentru investigaţii suplimentare”, a spus prof.univ.dr Radu Iliescu, prorectorul UMF Iaşi. Laura RADU