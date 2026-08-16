Iașul a lăsat sute de borne pe Via Transilvanica

* celebrul traseu de pelerinaj poartă pe sute de kilometri amprenta unor artiști formați la Iași * sute dintre bornele din andezit au fost sculptate de oameni legați de școala ieșeană de arte * mai mult, ieșenii au ajuns să aibă chiar și o bornă simbolică în localitatea Iașu, din Harghita

La fiecare kilometru de Via Transilvanica, călătorul întâlnește o bornă din andezit, transformată într-o mică lucrare de artă. O parte importantă dintre aceste borne au fost realizate de sculptori formați la Iași. Legătura cu orașul a mers și mai departe: la inițiativa ieșeanului Andrei Ivașc, o bornă dedicată Iașului a fost amplasată în localitatea Iașu, din județul Harghita. În această vară, traseul intră și într-un studiu medical despre ce se întâmplă în corp și în minte după minimum 150 de kilometri parcurși pe jos.

Iașul, prezent kilometru după kilometru

Via Transilvanica leagă Putna de Drobeta-Turnu Severin și este unul dintre cele mai ample trasee de lungă distanță din România. Fiecare kilometru este marcat printr-o bornă din andezit, iar aceste repere au fost gândite de la început nu doar ca indicatoare, ci ca lucrări de artă unicat. Iașul a intrat devreme în această poveste. Studenți și absolvenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” au participat la taberele în care bornele au fost desenate, cioplite și transformate în sculpturi. În timp, contribuția artiștilor formați aici a ajuns la sute de lucrări. Unul dintre numele cel mai strâns legate de proiect este Alexandru Burlacu, artist format la Iași, care a lucrat ani la rând la realizarea bornelor și a rămas asociat proiectului Via Transilvanica. Alături de el apare și Ivan Ivanov, sculptor bulgar ajuns la Iași printr-un program Erasmus și legat ulterior de mediul artistic local. El a continuat să lucreze la proiect și a realizat peste 200 de borne pentru traseu.

Ieșenii au și o bornă în localitatea Iașu

Legătura cu Iașul are și o poveste simbolică. La inițiativa jurnalistului ieșean Andrei Ivașc, a fost realizată o bornă dedicată ieșenilor și amplasată în satul Iașu, din județul Harghita, localitate aflată pe traseul Via Transilvanica. Coincidența de nume a fost transformată într-un semn al legăturii dintre oraș și traseu. Borna a fost sculptată tot de un artist ieșean și a devenit una dintre cele mai directe prezențe ale Iașului pe Via Transilvanica.

Via Transilvanica devine și laborator medical

În 2026, drumul capătă o nouă dimensiune. MedLife, în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, a lansat primul studiu observațional desfășurat pe Via Transilvanica pentru a analiza efectele mersului pe jos asupra sănătății fizice și emoționale.

Se pot înscrie persoane de peste 18 ani care parcurg minimum zece zile și cel puțin 150 de kilometri. Participanții își aleg singuri segmentul de traseu, ritmul și destinația.

Înainte și după experiență vor beneficia gratuit de analize medicale, iar cercetătorii vor urmări modificările unor parametri biologici, dar și evoluția nivelului de energie, a stresului perceput, a stării de bine și a rezilienței emoționale.

Studiul urmărește conceptul de eustres, numit și „stres bun”. Este vorba despre un efort suficient de intens pentru a scoate organismul din rutină și a-i activa mecanismele de adaptare, dar nu atât de puternic încât să îl depășească.

Cei care dovedesc parcurgerea celor minimum zece zile vor primi și acces gratuit la testarea genetică Longevity100+.

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