Film românesc, marele câștigător la Locarno. Florin Șerban ia Leopardul de Aur

* „Nu e locul tău aici”, noul film al regizorului Florin Șerban, a câștigat Leopardul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Locarno * producția românească a obținut și alte distincții, iar Teodor Butănescu a fost remarcat pentru interpretare

Cinematografia românească obține una dintre cele mai importante distincții europene ale anului. Filmul „Nu e locul tău aici”, regizat de Florin Șerban, a primit Leopardul de Aur, marele premiu al Festivalului Internațional de Film de la Locarno, desfășurat în Elveția.

Filmul spune povestea unei relații tot mai tensionate dintre un tată și fiul său adolescent. Marius, medic într-un oraș de provincie, și-a crescut singur băiatul după moartea soției. Viața celor doi începe însă să se destrame în momentul în care tatăl descoperă o existență nocturnă a adolescentului despre care nu știa nimic, iar suspiciunile poliției complică radical situația.

Pelicula construiește un univers apăsător, în care conflictul familial se amestecă cu violența, frica și imposibilitatea celor două generații de a se înțelege.

Teodor Butănescu, remarcat de juriul festivalului

Succesul filmului nu s-a limitat la Leopardul de Aur. Teodor Butănescu, interpretul adolescentului Ioan, a primit o mențiune specială pentru rolul său, iar producția a fost recompensată și de Juriul Tânăr al festivalului. În distribuție se regăsesc Adrian Văncică, Teodor Butănescu, Alex Conovaru, Cristina Richter, Janir Izdrăilă și Cosmin Dominte.

Florin Șerban revine în competițiile mari ale Europei

Numele lui Florin Șerban este cunoscut de mai bine de un deceniu în circuitul festivalurilor internaționale. Regizorul a studiat filosofia și jurnalismul înainte de a urma cursurile de regie ale Universității Columbia din Statele Unite. Debutul său în lungmetraj, „Eu când vreau să fluier, fluier”, lansat în 2010, i-a adus Marele Premiu al Juriului – Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, precum și Premiul Alfred Bauer.

După o perioadă în care s-a concentrat și asupra activității teatrale și educaționale, Florin Șerban revine acum cu una dintre cele mai puternice performanțe internaționale din cariera sa.

Leopardul de Aur, unul dintre marile trofee ale cinematografiei europene

Festivalul Internațional de Film de la Locarno este unul dintre cele mai vechi festivaluri cinematografice din Europa și un reper important pentru cinema-ul de autor.

Leopardul de Aur este acordat celui mai bun film din competiția internațională, iar premiul obținut în 2026 plasează „Nu e locul tău aici” între producțiile românești cu cea mai importantă vizibilitate internațională din acest an.

Clara DIMA