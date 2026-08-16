Caniculă în Iași, apoi vine prăpădul! ANM anunță vijelii, ploi torențiale și grindină

Iașul intră, luni, în focul caniculei, dar vremea se schimbă radical în doar câteva ore. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade, urmate de o răcire brutală, ploi torențiale, vânt puternic și chiar grindină.

Locuitorii din Iași mai au parte de o zi de foc, înainte ca vara să întoarcă brusc armele. Luni, 17 august, județul Iași se află printre zonele vizate de atenționarea meteorologică emisă de ANM, cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Maximele vor urca până la 33-37 de grade, iar în anumite regiuni indicele temperatură-umezeală poate atinge pragul critic de 80 de unități. Iașul se află pe lista județelor afectate de valul de căldură.

Dar partea spectaculoasă vine luni seară și marți.

Iașul trece de la 35 de grade la vreme aproape de toamnă

Începând de luni seara, frontul atmosferic rece va pătrunde peste țară, iar temperaturile vor începe să scadă rapid. Marți, vremea se va schimba radical, cu ploi, averse torențiale, vijelii și grindină.

Moldova, inclusiv Iașul, se află printre regiunile unde instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse care pot aduce 15-20 de litri de apă pe metru pătrat, iar local cantitățile pot depăși 20-25 de litri.

Vântul va fi un alt pericol. Rafalele pot depăși 50-60 km/h, iar în timpul vijeliilor viteza vântului poate trece de 50 km/h. Nu este exclusă nici apariția grindinei de mici dimensiuni.

Șoc termic pentru Moldova

Cea mai spectaculoasă schimbare se va vedea la temperaturi. După căldura sufocantă de luni, marți maximele vor coborî cu peste 8-10 grade în nordul țării.

Meteorologii estimează temperaturi de numai 19-28 de grade, cele mai scăzute valori urmând să fie înregistrate tocmai în nordul Moldovei.

Astfel, Iașul și regiunea Moldovei trec, în doar câteva ore, de la caniculă și 35-37 de grade la ploi, vijelii și temperaturi care pot coborî spre 20 de grade.

Schimbarea bruscă este așteptată în intervalul 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00, când România va fi traversată de un episod de instabilitate atmosferică.

Pentru ieșeni, mesajul meteorologilor este clar: luni va fi ultima zi de foc, iar marți vara schimbă brusc decorul. Carmen DEACONU