În caz de atac, Iașul are 48 de adăposturi funcționale pentru doar 5.200 de oameni

* județul are 291 de adăposturi de protecție civilă în evidența IGSU, dar numai 48 sunt declarate complet funcționale * acestea pot adăposti aproximativ 5.200 de persoane * situația este și mai complicată în cazul spațiilor publice: niciunul dintre cele 123 nu este clasificat drept complet funcțional

Pe hârtie, județul Iași dispune de aproape 300 de adăposturi de protecție civilă. În realitate, numai 48 dintre ele au în prezent calificativul „funcțional”, potrivit celei mai recente evidențe publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Împreună, au o capacitate de aproximativ 5.200 de persoane. Restul spațiilor sunt fie parțial funcționale, fie nefuncționale.

291 de adăposturi în județ, numai 48 complet funcționale

În evidența IGSU sunt inventariate 291 de adăposturi de protecție civilă în județul Iași. Situația lor arată însă o diferență majoră între numărul spațiilor existente în inventar și cel al celor pregătite integral pentru utilizare. Din total, 48 sunt funcționale, 132 sunt parțial funcționale, iar 111 sunt nefuncționale.

Cele 48 de adăposturi clasificate drept complet funcționale au împreună o capacitate de aproximativ 5.200 de persoane.

Niciunul dintre cele 123 de adăposturi publice nu este complet funcțional

Situația devine și mai sensibilă atunci când adăposturile sunt împărțite în funcție de regimul lor. Din cele 291 existente în județ, 123 sunt încadrate ca adăposturi publice. Niciunul dintre acestea nu figurează însă în ultima evidență IGSU drept complet funcțional. Dintre cele 123 de adăposturi publice, 94 sunt nefuncționale, iar 29 sunt parțial funcționale. În schimb, toate cele 48 de adăposturi complet funcționale din județ sunt încadrate în evidență ca private. Cu alte cuvinte, județul Iași are adăposturi funcționale, dar nu are în prezent niciun adăpost public clasificat de IGSU drept complet funcțional.

44 dintre cele 48 de adăposturi funcționale sunt trecute la Iași

Cea mai mare parte a adăposturilor complet funcționale este concentrată la Iași. În evidența IGSU, 44 dintre cele 48 de adăposturi funcționale ale județului sunt trecute la localitatea Iași. Celelalte patru apar în Holboca, Ciortești, Budăi și Uricani. La Pașcani sunt inventariate trei adăposturi, însă acestea sunt clasificate drept parțial funcționale.

Problema adăposturilor de protecție civilă a revenit în discuția Consiliului Local Iași. Administrației i s-a cerut să prezinte situația adăposturilor care trebuiau reabilitate și aduse la conformitate, să precizeze dacă alte spații au fost incluse în program și să comunice ce sume au fost colectate din taxa de protecție civilă. Procesul-verbal al ședinței confirmă aceste solicitări. Pentru adăposturile la care lucrările au început anterior se desfășoară procedurile de recepție, iar municipalitatea pregătește un nou pachet de aproximativ 8-10 adăposturi, pentru care sunt realizate expertize.

Dan DIMA