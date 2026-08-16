Motorina a coborât sub pragul de 10 lei, la Iași

Ziua mult așteptată de șoferi a venit: motorina s-a ieftinit brusc după reducerea accizei. La Iași, pentru prima dată după multe săptămâni, prețul a coborât spectaculos la 9,99 lei pe litru, iar șoferii au găsit în această dimineață unul dintre cele mai mici prețuri din marile rețele.

Reducerea accizei la motorină a intrat în vigoare începând de duminică, iar efectul s-a văzut imediat la pompă. Prețul a scăzut cu aproximativ 68 de bani pe litru, exact cât rezultă din reducerea accizei și diminuarea TVA aferente unei baze de impozitare mai mici.

La Iași, vestea este și mai spectaculoasă. Petrom și Socar afișau duminică un preț de 9,99 lei pentru un litru de motorină, ceea ce înseamnă că pragul psihologic de 10 lei a fost spart.

Iașul, printre primele orașe unde motorina a coborât sub 10 lei

Pentru șoferii ieșeni, diferența este vizibilă direct la pompă. După săptămâni în care motorina s-a apropiat periculos de pragul de 11 lei, reducerea accizei schimbă brusc situația.

În marile rețele, prețurile au coborât, însă Petrom rămâne sub pragul de 10 lei, în timp ce la Rompetrol, OMV și MOL motorina este în jurul valorii de 10,05 lei/litru.

Rompetrol a aplicat chiar o reducere mai mare, de aproximativ 74 de bani pe litru.

Reducerea nu înseamnă doar câțiva bani pentru șoferii care alimentează ocazional. Potrivit calculelor prezentate de ministrul Finanțelor, economia poate ajunge la aproximativ 34 de lei pentru un plin.

Măsura este însă temporară. Acciza la motorină este redusă cu 20% pentru o perioadă de 15 zile, în contextul creșterii puternice a prețurilor internaționale și al reintroducerii stării de criză pe piața carburanților.

România coboară în clasamentul european al prețurilor

Ieftinirea schimbă și poziția României în clasamentul european. Înainte de reducerea accizei, țara noastră se afla în zona statelor UE cu cea mai scumpă motorină.

După reducerea de duminică, prețul a coborât sub pragul de 2 euro pe litru, iar România a coborât câteva poziții în clasamentul european.

Pentru șoferii din Iași însă, clasamentul contează mai puțin decât cifra afișată pe panoul benzinăriei: 9,99 lei pe litru.

După o perioadă în care motorina părea să se îndrepte inexorabil spre 11 lei, pragul de 10 lei a fost spart chiar în prima zi a reducerii de acciză. Daniel BACIU