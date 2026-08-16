A8, cu spatele la zid! Iașul riscă să piardă finanțarea SAFE pentru două tronsoane vitale

Autostrada Unirii A8 intră într-o cursă contra cronometru, iar Iașul riscă să plătească scump fiecare lună pierdută în hățișul administrativ. Activistul civic Cătălin Urtoi, fost membru al Consiliului de Administrație al CNIR, lansează un avertisment dur: două tronsoane esențiale - Târgu Frumos - Lețcani și DN24 Iași – Ungheni - Prut - riscă să piardă finanțarea SAFE dacă procedurile nu sunt accelerate.

Miza este uriașă. Potrivit lui Urtoi, până la termenul-limită de 31 decembrie 2030 mai sunt aproximativ 52 de luni. Din acestea, circa 46 de luni ar fi necesare strict pentru proiectare și execuție.

Asta înseamnă că pentru licitații, semnarea contractelor, autorizații și toate etapele administrative ar rămâne o marjă de numai șase luni. Șase luni pentru o autostradă de importanță strategică!

Iașul, prins în cursa pentru banii SAFE

Avertismentul este cu atât mai grav cu cât experiența recentă de pe A8 și A7 arată că termenele contractuale nu sunt întotdeauna respectate. Urtoi amintește întârzierile de pe loturile Târgu Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Moțca, dar și situația de pe sectorul Bacău–Roman–Pașcani al A7.

În asemenea condiții, cele 46 de luni nu mai par o rezervă confortabilă, ci un calendar extrem de strâns.

Iar ceasul SAFE nu se oprește pentru întârzierile administrative din România.

Pentru Iași, problema este enormă. Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani este vital pentru conectarea județului la rețeaua națională de autostrăzi, în timp ce Iași – Ungheni - Prut are o miză strategică mult mai largă: legătura rutieră cu Republica Moldova și transformarea Iașului într-un punct important al coridorului european către est.

Nu mai vorbim, așadar, doar despre kilometri de asfalt.

Vorbim despre miliarde, despre conectivitatea Moldovei și despre o finanțare care trebuie folosită la timp.

CNIR, în centrul furtunii. „Curățenie” sau încă o perioadă de așteptare?

Avertismentul lui Urtoi vine exact în momentul în care ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a declanșat procedurile pentru noi conduceri la CNAIR, CNIR, CFR SA, CFR Călători și Metrorex. Ministerul nu a anunțat o demitere în bloc, ci lansarea procedurilor de selecție pentru noile conduceri executive.

Pentru Iași, schimbarea de la CNIR este extrem de importantă. Dar nu cine pleacă este însă problema! Cine vine și cât de repede poate livra este miza reală.

Miruță susține că vrea profesioniști care să lucreze pentru cetățeni, nu pentru partide. Procedura trebuie însă să demonstreze acest lucru. Cadrul legal presupune competiție, transparență și selecție, iar directorii nu sunt desemnați pur și simplu de ministru.

Pentru A8, însă, timpul este factorul decisiv. Schimbarea conducerii poate fi necesară dacă actualul management nu livrează. Dar momentul este unul extrem de sensibil.

Dacă reorganizarea CNIR produce noi luni de întârzieri, Iașul nu își permite să aștepte. Dacă, dimpotrivă, noua echipă vine cu obiective clare și reușește să accelereze proiectele, schimbarea ar putea deveni exact impulsul de care A8 are nevoie.

Adevărata probă nu va fi discursul despre profesionalizare. Va fi calendarul. Când se lansează licitațiile? Când se semnează contractele? Când sunt finalizate proiectarea și autorizațiile? Când intră utilajele pe șantier?

Pentru că fiecare lună pierdută înseamnă o lună mai puțin din fereastra SAFE.

Iașul nu mai are timp pentru încă o promisiune

Autostrada Unirii a fost ani la rând proiectul promis Moldovei și amânat de birocrație, contestații și termene prelungite.

Acum situația este diferită. Există un termen-limită. Există o finanțare. Există două tronsoane vitale pentru Iași. Și există, potrivit avertismentului lui Cătălin Urtoi, doar șase luni de marjă pentru toate etapele care trebuie parcurse înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Miza pentru noua conducere a CNIR este, prin urmare, uriașă. Dacă reușește să accelereze A8, schimbarea poate deveni un moment decisiv pentru Moldova.

Dacă nu, România riscă să descopere prea târziu că nu lipsa banilor a îngropat proiectul, ci lipsa timpului.

Iar pentru Iași, acesta ar fi scenariul cel mai dureros: să aibă finanțarea pentru autostradă, dar să nu mai aibă timp să o folosească.

Daniel BACIU