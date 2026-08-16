* Iașul, al patrulea județ din România după suprafața viilor pe rod, intră de luni într-o nouă competiție pentru finanțarea investițiilor din sectorul vitivinicol * APIA deschide pe 17 august sesiunea pentru proiecte * la nivel național sunt disponibile peste 11 milioane de euro

Vinul de Iași intră într-o nouă etapă a investițiilor. Producătorii din Cotnari, Bohotin, Bucium și din celelalte zone viticole ale județului pot depune, începând de luni, 17 august, cereri pentru modernizarea exploatațiilor și cramelor. Miza nu este mică: județul Iași ocupă locul al patrulea în țară după suprafața viilor pe rod, iar pentru sesiunea din acest an Ministerul Agriculturii pune la dispoziție peste 11 milioane de euro.

Iașul, în primele patru județe viticole ale României

Noua sesiune de finanțare are o miză aparte pentru Iași. Cele mai recente statistici teritoriale complete plasează județul pe locul al patrulea în România după suprafața viilor pe rod, după Vrancea, Buzău și Vaslui. Doljul se află imediat după Iași. Diferențele dintre primele județe sunt importante. Vrancea avea în 2024 30.262 de hectare de vii pe rod, Buzăul 14.377 de hectare, iar Vasluiul 12.287 de hectare. Doljul, aflat după Iași în clasament, raporta 10.014 hectare. La nivelul întregii țări, suprafața viilor pe rod ajungea în 2024 la aproximativ 163.430 de hectare.

Pentru producătorii ieșeni, startul sesiunii este important și dintr-un alt motiv: proiectele intră în competiție într-un buget limitat, astfel încât pregătirea documentației și momentul depunerii pot deveni decisive.

Cotnari, Bohotin și Bucium au nevoie de investiții dincolo de vie

Când vorbim despre bani pentru viticultură, discuția nu se oprește la butucii de vie. O mare parte din valoarea unei sticle de vin se construiește după recoltare: prin procesare, controlul temperaturii, fermentare, maturare, depozitare, îmbuteliere și prezentare.

Pentru cramele și producătorii din Cotnari, Bohotin și Bucium, investițiile pot însemna echipamente mai performante, modernizarea fluxurilor tehnologice, capacități mai bune de depozitare sau reducerea costurilor de producție.

Într-o piață în care consumatorul cumpără tot mai mult calitate, poveste, origine și consistență, diferența dintre o exploatație viticolă și un brand de vin competitiv este făcută inclusiv de investițiile din spatele etichetei.

Dan DIMA