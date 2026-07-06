Piața muncii din Iași, în derivă! Aproape 10.000 de oameni sunt fără serviciu

Piața muncii din județul Iași transmite un nou semnal de alarmă. Statisticile oficiale arată că 9.556 de persoane figurau în evidențele AJOFM la începutul lunii iunie, iar cea mai îngrijorătoare cifră este alta: peste 8.200 dintre acești oameni nu mai primesc nici măcar indemnizație de șomaj. Pentru mii de familii, fiecare lună înseamnă o luptă pentru supraviețuire.

Rata șomajului în județul Iași a ajuns la 3,42%, peste media națională de 3,21%, confirmând că unul dintre cele mai puternice centre economice din Moldova continuă să se confrunte cu probleme serioase pe piața forței de muncă.

Peste 8.200 de ieșeni, fără serviciu și fără indemnizație

Din totalul celor 9.556 de șomeri, doar 1.327 mai beneficiază de indemnizație de șomaj. Restul, 8.229 de persoane, au epuizat această formă de sprijin și încearcă să își găsească un loc de muncă fără niciun ajutor financiar.

Proporția este impresionantă: aproape 86% dintre șomerii din Iași nu mai primesc niciun ban de la stat, o realitate care pune o presiune uriașă asupra bugetelor familiale.

Statisticile arată că în evidențele AJOFM se află 5.135 de bărbați și 4.421 de femei.

În spatele acestor cifre sunt însă mii de povești despre persoane care își caută de luni sau chiar ani întregi un loc de muncă, într-o piață tot mai competitivă.

Ruralul și seniorii continuă să piardă lupta

Diferențele dintre oraș și sat rămân evidente. 5.135 de șomeri provin din mediul rural, în timp ce 4.421 locuiesc în mediul urban.

Lipsa investițiilor, oportunitățile reduse și accesul dificil la locuri de muncă bine plătite continuă să împingă multe comunități rurale într-un cerc vicios al șomajului și dependenței sociale.

Una dintre cele mai dramatice statistici privește vârsta persoanelor fără serviciu.

Nu mai puțin de 2.826 de șomeri din Iași au peste 55 de ani, reprezentând cea mai numeroasă categorie de vârstă aflată în evidențele AJOFM.

La polul opus, 421 de tineri sub 25 de ani încearcă să își găsească primul loc de muncă, în timp ce alte sute de persoane cu vârste între 25 și 39 de ani continuă să caute o nouă șansă pe piața muncii.

Datele confirmă încă o dată legătura directă dintre nivelul de pregătire și șansele de angajare.

Cei mai mulți șomeri provin din rândul persoanelor cu studii gimnaziale, primare sau fără studii, în timp ce absolvenții de facultate reprezintă doar o mică parte din total.

Specialiștii atrag atenția că deficitul de calificare rămâne una dintre principalele cauze ale șomajului de lungă durată.

Iașul rămâne peste media națională

În timp ce la nivelul României numărul total al șomerilor a scăzut la 256.794 de persoane, iar rata șomajului s-a redus la 3,21%, județul Iași continuă să se situeze peste media națională, cu o rată de 3,42%.

Cifrele arată că, dincolo de investițiile anunțate și de dezvoltarea unor sectoare economice, mii de ieșeni continuă să caute fără succes un loc de muncă stabil.

Pentru cei peste 9.500 de oameni rămași fără serviciu, statisticile nu sunt doar procente într-un raport oficial, ci descriu realitatea unei lupte zilnice pentru un venit și pentru siguranța zilei de mâine. Daniel BACIU