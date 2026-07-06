Ieșenii au virat peste 37 de milioane de lei într-o singură lună în Pilonul II!

Banii românilor puși deoparte pentru bătrânețe cresc într-un ritm fără precedent. Fondurile de pensii private obligatorii au depășit pentru prima dată pragul uriaș de 227,5 miliarde de lei, înregistrând un salt spectaculos de 37% într-un singur an. În timp ce milioane de angajați contribuie lună de lună la Pilonul II, județul Iași se află printre cei mai importanți contributori din România.

Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că sistemul pensiilor private obligatorii traversează cea mai puternică perioadă de creștere din ultimii ani.

La sfârșitul 1 iunie 2026, activele administrate de fondurile Pilonului II au ajuns la impresionanta valoare de 227,5 miliarde de lei, cu 37% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Este una dintre cele mai mari creșteri consemnate de la înființarea sistemului.

Iașul intră în elita județelor care alimentează Pilonul II

Și județul Iași are o contribuție importantă la această performanță. Potrivit datelor oficiale, numai într-o singură lună, angajații ieșeni au virat aproximativ 37 de milioane de lei în fondurile private de pensii, plasând județul în topul național al contribuțiilor, alături de centre economice precum București, Cluj, Timiș, Brașov, Prahova și Argeș.

În fiecare lună, sute de mii de salariați din județ contribuie automat la construirea propriilor economii pentru pensie. Iar sistemul continuă să se extindă.

La 1 iunie, 8.532.898 de români erau participanți la fondurile de pensii private obligatorii, iar numai în luna mai contribuțiile totale au depășit 2,09 miliarde de lei.

Contribuția medie lunară a ajuns la 453 de lei, însă diferențele între județe sunt considerabile.

Cea mai mare contribuție medie este înregistrată în București, cu 555 de lei pe participant, urmat de Cluj, Ilfov și Timiș.

La polul opus se află Vrancea, Maramureș și Harghita, unde contribuțiile medii sunt cu peste 200 de lei mai mici.

Unde ajung miliardele românilor

Contrar temerilor multor participanți, cea mai mare parte a banilor nu stă în conturi.

ASF arată că 95% din activele fondurilor sunt investite în România, majoritatea fiind plasate în instrumente financiare considerate cu risc redus sau moderat.

Cea mai mare parte a banilor, 145,4 miliarde de lei, este investită în titluri de stat, ceea ce înseamnă că statul român se împrumută inclusiv din economiile viitorilor pensionari.

Alte 63,1 miliarde de lei sunt investite în acțiuni listate la Bursa de Valori București, iar miliarde de lei se regăsesc în obligațiuni corporative și fonduri de investiții.

Șapte fonduri administrează averea viitorilor pensionari

În prezent, piața Pilonului II este administrată de șapte fonduri: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR Pensii, BRD Pensii, Metropolitan Life, NN Pensii și Vital.

Acestea gestionează una dintre cele mai mari mase de capital din economia românească, valoarea activelor apropiindu-se rapid de un sfert de trilion de lei.

Creșterea accelerată a Pilonului II transformă fondurile private de pensii într-unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România.

Miliardele administrate de aceste fonduri finanțează datoria publică, susțin dezvoltarea companiilor listate la bursă și reprezintă, în același timp, economiile pentru pensie ale milioane de români. Daniel BACIU