* mii de ieșeni sunt invitați la un spectacol cosmic gratuit în centrul orașului * Participanții vor avea ocazia să observe Luna prin telescoape performante și să descopere detalii spectaculoase ale suprafeței satelitului natural al Pământului, într-o experiență rară și complet gratuită * unul dintre punctele de atracție ale serii va fi telescopul de înaltă performanță al Bibliotecii Județene, care va fi scos din spațiile instituției și pus la dispoziția publicului

Cerul devine scenă, iar Luna - vedeta unei seri speciale care promite să transforme centrul Iașului într-un adevărat observator astronomic în aer liber. Sâmbătă, 20 iunie 2026, începând cu ora 19:00, Pietonalul Ștefan cel Mare va găzdui ediția din acest an a evenimentului internațional „On The Moon Again”, o inițiativă care aduce astronomia mai aproape de oameni și readuce la viață emoția primilor pași ai omului pe Lună.

Organizat de Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași în parteneriat cu Astroclubul Iași și Fundația Academică Idei și Fapte pentru Anii 2000, evenimentul va transforma zona din fața Primăriei într-un loc unde curiozitatea, știința și fascinația pentru Univers se întâlnesc.

Participanții vor avea ocazia să observe Luna prin telescoape performante și să descopere detalii spectaculoase ale suprafeței satelitului natural al Pământului, într-o experiență rară și complet gratuită. Evenimentul face parte din mișcarea globală #OnTheMoonAgain, desfășurată simultan în sute de orașe din întreaga lume, de la Oceanul Pacific până în Europa.

Unul dintre punctele de atracție ale serii va fi telescopul de înaltă performanță al Bibliotecii Județene, care va fi scos din spațiile instituției și pus la dispoziția publicului. Astfel, ieșenii vor putea explora cerul exact așa cum o fac astronomii pasionați.

Organizatorii îi invită și pe cei care dețin telescoape sau alte instrumente astronomice să se alăture inițiativei și să contribuie la crearea unei adevărate comunități a exploratorilor cerului. Cu cât vor exista mai multe instrumente de observație, cu atât mai mulți participanți vor putea descoperi frumusețea Cosmosului.

Evenimentul marchează simbolic perioada în care, în iulie 1969, întreaga omenire urmărea cu sufletul la gură aselenizarea misiunii Apollo 11 Moon Landing și primii pași ai omului pe Lună. La aproape șase decenii distanță, fascinația pentru spațiu rămâne la fel de puternică.

Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă. Singura condiție este ca vremea să permită observațiile astronomice. În cazul unui cer acoperit sau al precipitațiilor, organizatorii vor anunța eventualele modificări pe canalele oficiale ale Bibliotecii Județene.

Pentru câteva ore, sâmbătă seara, Iașul va ridica privirea spre cer și va demonstra că lectura nu se face doar din cărți, ci uneori și printre stele, cratere și misterele nesfârșite ale Universului. Carmen DEACONU