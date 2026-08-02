* în două solarii din comuna Popricani, mamele din familiile sprijinite de Casa Share cultivă legume, obțin venituri și fac primii pași spre independență

Roșiile, ardeii, castraveții și vinetele crescute la Popricani ajung pe mesele cumpărătorilor, iar banii obținuți din vânzarea lor se întorc în farfuriile copiilor, în activități educaționale și în case construite pentru familiile aflate în dificultate.

Mame din familiile sprijinite de Asociația Casa Share lucrează în solarii, îngrijesc culturile și își câștigă propriile venituri. În acest timp, copiii lor beneficiază de sprijinul Centrului Educațional, unde primesc hrană, ajutor la învățătură și îndrumare după încheierea orelor de școală. Modelul propus de asociație încearcă astfel să rupă cercul dependenței de ajutoare. Părinții au ocazia să muncească, iar copiii primesc condițiile necesare pentru a nu abandona școala și pentru a-și continua educația.

Roșii și castraveți care susțin mesele copiilor

Recolta de la Popricani cuprinde roșii, ardei grași și capia, castraveți, vinete, morcovi, cartofi și ceapă. Legumele sunt depozitate inclusiv într-o cameră frigorifică, pentru a putea fi păstrate în condiții bune până la vânzare.

Produsele pot fi cumpărate direct din hala Casa Share. Banii încasați nu sunt folosiți doar pentru continuarea activității agricole, ci se întorc în proiectele sociale ale asociației. Din aceste fonduri sunt pregătite mesele oferite copiilor, sunt organizate activități educaționale, sunt sprijinite familiile aflate în situații dificile și sunt construite locuințe pentru oamenii care nu au un acoperiș sigur deasupra capului.

„Legumele noastre au un efect secundar. Le cumperi pentru salată și te trezești că ai făcut și o faptă bună”, spune Bogdan Tănasă, fondatorul Casa Share. O roșie cumpărată de la Casa Share nu schimbă, singură, viața celui care o pune în sacoșă, dar poate contribui la schimbarea vieții unei familii.

Munca părinților, șansa copiilor

Proiectul de la Popricani arată că sprijinul social poate fi legat de muncă, educație și responsabilitate. Familiile nu primesc doar produse sau bani pentru o perioadă scurtă, ci sunt ajutate să obțină venituri prin propriul efort.

În același timp, copiii sunt susținuți să rămână la școalăPentru cumpărători, alegerea unor produse locale poate deveni astfel și o formă simplă de implicare în comunitate. În loc ca banii cheltuiți pe legume să rămână într-un circuit comercial obișnuit, ei finanțează mese calde, educație și locuințe.

Dan DIMA