În satul Poiana, duminica nu începe cu liniște. Motoarele se aud dincolo de marginea pădurii, iar drumul către Adventure Festival Park este urmat de mașini încărcate cu copii, scaune pliante, apă și aparate de fotografiat. Pentru public, intrarea este liberă. Pentru concurenți, fiecare metru de teren poate însemna secunde câștigate, o penalizare sau sfârșitul cursei.

Adventure Festival, organizat de Asociația Club Sportiv Adventure 4x4 Iași, se încheie astăzi, 2 august, după patru zile de competiții auto și moto. Evenimentul a adus la Poiana etapa a V-a a Campionatului Național de Off-Road, Trial Off-Road, Cupa Trial Endurocross și etapa ieșeană a Campionatului Național de Endurocross.

Mașinile intră în Trial de la ora 10.30

Ultima zi este cea mai accesibilă publicului. Trialul auto începe la ora 10.30 și concentrează spectacolul într-o zonă delimitată, unde spectatorii pot vedea cum echipajele atacă rampe, șanțuri, bușteni și porțiuni înclinate la unghiuri care par imposibile.

Aici nu câștigă neapărat mașina cu cel mai puternic motor. Contează traseul ales de pilot, indicațiile copilotului, aderența și capacitatea echipajului de a trece obstacolele fără să lovească jaloanele sau să rămână blocat.

Festivitatea de premiere a concurenților auto este estimată pentru ora 16.00. Programul mai prevede o conferință de presă după încheierea probei.

Endurocross până seara

Motocicliștii intră pe traseu de la ora 11.00, după verificările tehnice și briefing. Cursele claselor Moto se încheie la ora 13.30, iar premierea este programată la ora 14.00.

De la ora 15.00 începe întrecerea ATV-urilor. Ultimii concurenți ar trebui să treacă linia de sosire în jurul orei 17.30, înaintea festivității de premiere programate la ora 18.00. Este vorba despre etapa a VI-a a Campionatului Național de Endurocross, potrivit programului și clasamentului Federației Române de Motociclism. Unele materiale de promovare au indicat, eronat, etapa a VII-a.

Cine intră favorit în ultima zi

În Campionatul Național de Off-Road, etapa de la Iași a început cu Bogdan Nedelcu lider la Standard A și Ionel Stan pe prima poziție la Standard B. La Challenge, Cristian Crăvet ajunsese la Iași cu punctaj maxim după primele patru etape, în timp ce Silviu Iuga conducea clasamentul Challenge SSV.

La Open, lupta era mult mai strânsă: Alexandru Ursache avea 76 de puncte, iar Claudiu Sabău îl urmărea cu 70 de puncte. În clasamentul SSV, înaintea etapei de la Schitu Duca, primul loc era ocupat de Vasile Cicio.

La Endurocross, Florin Vasile Pop conduce clasamentul Moto Pro cu 113 puncte, urmat la numai cinci puncte de Ionel Marcel Togoie. Pe locul al treilea se află Marius Constantin Enache, sportiv legitimat la Adventure 4x4 Iași.

Clubul ieșean are un lider și la ATV Pro: Maricel Turcu a ajuns la etapa de acasă cu 110 puncte. La Veterani, Viorel Vasile Pop domină clasamentul, iar Marian Valeriu Vieru, de la Adventure 4x4 Iași, ocupă poziția secundă.

Câștigători astăzi, campioni mai târziu

Premiile oferite la Poiana vor stabili câștigătorii etapei de la Iași, nu automat campionii naționali ai sezonului 2026.

Schitu Duca găzduiește etapa a V-a dintr-un campionat de off-road care mai are programate competiții la Carpathian Cup și Buzău Challenge. În Endurocross, cursa de la Iași este etapa a VI-a din cele nouă înscrise în calendar. Titlurile naționale vor fi decise după acumularea punctelor din etapele următoare.

Cât costă o mașină care intră în pădure

Mașina de serie este doar începutul. Pentru concurs sunt necesare, în funcție de clasă, structură de protecție, suspensie modificată, troliu, anvelope speciale, scuturi, centuri, instalație de stingere și sisteme de navigație.

Regulile CNOR impun structuri interioare de tip roll-cage pentru clasele Challenge, Open, SSV și Extrem, iar la Standard sunt obligatorii structurile de tip roll-bar. Numai un kit de roll-cage dedicat competițiilor este listat de magazinele de profil la aproximativ 1.200 de euro, fără montaj.

Organizatorii și concurenții nu au publicat valorile mașinilor înscrise la Schitu Duca. În funcție de vehicul, modificări, piese și intervențiile mecanicilor, investiția totală poate fi însă mult mai mare decât prețul mașinii de bază.

Dan DIMA