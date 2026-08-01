Dovleceii se numără printre cele mai versatile legume ale verii. Au un gust delicat, se gătesc repede și pot fi combinați cu orez, ciuperci, roșii, verdețuri sau diferite condimente.

Pentru rețeta zilei îți propunem dovlecei umpluți de post, preparați la cuptor, cu o compoziție aromată de orez și legume. Rezultatul este o mâncare ușoară, dar suficient de sățioasă pentru masa de prânz sau pentru o cină fără carne.

Ingrediente pentru dovlecei umpluți de post

Pentru aproximativ patru porții ai nevoie de:

4 dovlecei potriviți ca mărime;

150 de grame de orez;

250 de grame de ciuperci;

o ceapă;

un morcov;

un ardei gras;

2 roșii sau 200 de mililitri de suc de roșii;

2 căței de usturoi;

3 linguri de ulei;

o legătură de pătrunjel;

o legătură mică de mărar;

sare;

piper;

boia dulce;

cimbru, după gust;

200 de mililitri de apă sau supă de legume.

Cum pregătești umplutura

Spală bine dovleceii, taie-i pe lungime și scoate miezul cu ajutorul unei lingurițe. Ai grijă să păstrezi o margine suficient de groasă, pentru ca dovleceii să nu se rupă în timpul coacerii.

Păstrează o parte din miez și toacă-l mărunt. Taie ceapa, ardeiul și ciupercile în cuburi mici, iar morcovul dă-l prin răzătoare.

Încinge uleiul într-o tigaie și călește ceapa timp de două-trei minute. Adaugă morcovul, ardeiul, ciupercile și miezul de dovlecel. Lasă legumele pe foc până când scade lichidul lăsat de ciuperci.

Spală orezul și adaugă-l peste legume. Pune jumătate din cantitatea de roșii, usturoiul tocat, sare, piper, boia și puțin cimbru. Amestecă bine și mai lasă compoziția pe foc aproximativ cinci minute.

La final, adaugă pătrunjelul și mărarul tocate.

Cum se coc dovleceii umpluți

Așază jumătățile de dovlecel într-o tavă și umple-le generos cu amestecul de orez și legume.

Toarnă în tavă restul de suc de roșii și apa sau supa de legume. Acoperă tava cu folie de aluminiu și introdu-o în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius.

Coace dovleceii aproximativ 30 de minute. Îndepărtează apoi folia și mai lasă-i la cuptor încă 15-20 de minute, până când dovleceii sunt fragezi, iar umplutura este ușor rumenită.

Secretul unor dovlecei umpluți gustoși

Nu fierbe orezul înainte de a-l pune în umplutură. Acesta se va găti lent în sucul lăsat de legume și va absorbi toate aromele.

Este important să nu umpli dovleceii până la refuz, deoarece orezul își va mări volumul în timpul coacerii.

Pentru un gust mai intens poți adăuga în compoziție măsline tocate, boabe de porumb, roșii uscate sau puțin ardei iute.

Cum se servesc dovleceii umpluți de post

Dovleceii pot fi serviți calzi, alături de o salată de roșii, de un sos de usturoi de post sau de câteva felii de pâine prăjită.

Sunt la fel de gustoși și reci, motiv pentru care pot fi pregătiți din timp și păstrați la frigider pentru masa de a doua zi.

Rețeta poate fi adaptată ușor în funcție de legumele pe care le ai în casă. Este o variantă economică, aromată și potrivită atât pentru zilele de post, cât și pentru cei care vor să reducă numărul preparatelor cu carne. Tania DAMIAN